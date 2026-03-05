Clásico Mundial de Beisbol ¡Australia blanquea en el Clásico Mundial de Beisbol! Tres pitchers se combinan para no permitir carrera; Perkinsy Bazzana la botan del parque, en el triunfo de Australia 3-0 sobre China Taipei.

Travis Bazzana. Imagen Tomada de X.

Se cantó el playball en el Clásico Mundial de Beisbol, con el triunfo de Australia 3-0 sobre China Taipei, con gran actuación de l os pitchers Wells, O’Loughlin y Kennedy quienes se combinaron en el montículo para no permitir carrera y lanzar la blanqueada.

A la ofensiva, Robbie Perkins y Travis Bazzana la botaron del parque con cuadrangulares solitarios que encaminaron a los australianos a su primera victoria en el certamen mundial.

El pitcher ganador fue Jack O’Loughlin y el derrotado Po-Yu Chen. El salvamento fue para Jon Kennedy.