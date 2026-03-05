¡Australia blanquea en el Clásico Mundial de Beisbol!
Tres pitchers se combinan para no permitir carrera; Perkinsy Bazzana la botan del parque, en el triunfo de Australia 3-0 sobre China Taipei.
Travis Bazzana.
Imagen Tomada de X.
Se cantó el playball en el Clásico Mundial de Beisbol, con el triunfo de Australia 3-0 sobre China Taipei, con gran actuación de l os pitchers Wells, O’Loughlin y Kennedy quienes se combinaron en el montículo para no permitir carrera y lanzar la blanqueada.
A la ofensiva, Robbie Perkins y Travis Bazzana la botaron del parque con cuadrangulares solitarios que encaminaron a los australianos a su primera victoria en el certamen mundial.
El pitcher ganador fue Jack O’Loughlin y el derrotado Po-Yu Chen. El salvamento fue para Jon Kennedy.
De esta manera se pone en marcha el Clásico Mundial de Beisbol, en donde el próximo viernes jugará México ante la Gran Bretaña, en el debut de la novena mexicana.
