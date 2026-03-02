Clásico Mundial de Beisbol México arranca entrenamientos en Arizona para el Clásico Mundial de Beisbol La escuadra mexicana ya se prepara de cara al Clásico Mundial de Beisbol y contempla dos amistosos antes de debutar.

. Imagen TUDN



Una nueva edición del Clásico Mundial de Beisbol está por iniciar, para lo que las escuadras invitadas ya preparan armas para dar lo mejor y buscar coronarse en la máxima competencia del rey de los deportes, misma que se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo.

PUBLICIDAD

Serán 20 las selecciones que participarán en dicho torneo, mismas que disputarán el torneo en cuatro sedes que son: en Miami, Florida; Houston, Texas; San Juan, Puerto Rico; y Tokio, Japón y cada una de ellas representa a un grupo.

En el caso de México, disputará sus encuentros en el Daikin Park de Houston, donde compartirá el Grupo B con Gran Bretaña, Estados Unidos, Brasil e Italia, por lo que avanzar será sumamente complicado y requerirá de una ardua preparación.

Ante esto, el cuadro mexicano ya se encuentra en Arizona para iniciar sus entrenamientos de cara al Clásico Mundial de Beisbol, donde debutará este viernes 6 de marzo cuando se mida a la Gran Bretaña all mediodía, mismo que podrás ver por Canal 9.