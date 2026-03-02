    Clásico Mundial de Beisbol

    México arranca entrenamientos en Arizona para el Clásico Mundial de Beisbol

    La escuadra mexicana ya se prepara de cara al Clásico Mundial de Beisbol y contempla dos amistosos antes de debutar.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    .
    .
    Imagen TUDN

    Más sobre Clásico Mundial de Beisbol

    Apoya a México: así puedes ver sus partidos del Clásico Mundial
    1:33

    Apoya a México: así puedes ver sus partidos del Clásico Mundial

    Más Deportes
    ¡México da a conocer su roster para el Clásico Mundial de Beisbol!
    1:17

    ¡México da a conocer su roster para el Clásico Mundial de Beisbol!

    Más Deportes
    México, ya tiene grupo para el Clásico Mundial de Beisbol del 2026
    1:21

    México, ya tiene grupo para el Clásico Mundial de Beisbol del 2026

    Más Deportes
    Selección Mexicana de Beisbol y Eddy Reynoso ganan Premio Nacional de Deportes 2023
    2 mins

    Selección Mexicana de Beisbol y Eddy Reynoso ganan Premio Nacional de Deportes 2023

    Más Deportes
    Ponen a México en el top 3 tras el Clásico Mundial de Béisbol
    0:49

    Ponen a México en el top 3 tras el Clásico Mundial de Béisbol

    Más Deportes
    Rodrigo López y el WBC: “La participación de México fue un éxito”
    2:41

    Rodrigo López y el WBC: “La participación de México fue un éxito”

    Más Deportes
    México vs. Japón fue el mejor partido de la historia del Clásico Mundial de Béisbol
    1 mins

    México vs. Japón fue el mejor partido de la historia del Clásico Mundial de Béisbol

    Más Deportes
    El emotivo discurso de Shohei Othani previo a la Final ante Estados Unidos
    1 mins

    El emotivo discurso de Shohei Othani previo a la Final ante Estados Unidos

    Más Deportes
    ¿Suficiente? Esta fue la cantidad que ganó México en el Clásico Mundial
    0:46

    ¿Suficiente? Esta fue la cantidad que ganó México en el Clásico Mundial

    Más Deportes
    Clasico Mundial de Beisbol 2023: Japón es campeón tras vencer a Estados Unidos
    23 fotos

    Clasico Mundial de Beisbol 2023: Japón es campeón tras vencer a Estados Unidos

    Más Deportes


    Una nueva edición del Clásico Mundial de Beisbol está por iniciar, para lo que las escuadras invitadas ya preparan armas para dar lo mejor y buscar coronarse en la máxima competencia del rey de los deportes, misma que se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo.

    PUBLICIDAD

    Serán 20 las selecciones que participarán en dicho torneo, mismas que disputarán el torneo en cuatro sedes que son: en Miami, Florida; Houston, Texas; San Juan, Puerto Rico; y Tokio, Japón y cada una de ellas representa a un grupo.

    En el caso de México, disputará sus encuentros en el Daikin Park de Houston, donde compartirá el Grupo B con Gran Bretaña, Estados Unidos, Brasil e Italia, por lo que avanzar será sumamente complicado y requerirá de una ardua preparación.

    Ante esto, el cuadro mexicano ya se encuentra en Arizona para iniciar sus entrenamientos de cara al Clásico Mundial de Beisbol, donde debutará este viernes 6 de marzo cuando se mida a la Gran Bretaña all mediodía, mismo que podrás ver por Canal 9.

    Para llegar en su mejor versión e intentar superar el tercer lugar logrado en la edición pasada, México tendrá dos partidos de preparación previos, el primero ante los Arizona Diamondbacks, el martes, y más tarde, el miércoles, a Los Angeles Dodgers.

    Relacionados:
    Clásico Mundial de BeisbolSelección Mexicana de BeisbolBeisbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tráiler: Polen
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX