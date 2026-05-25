Lucha Libre Luchador Piloto Suicida pierde la vida en función realizada en Ciudad Juárez El amado personaje calculó mal al momento de lanzarse de la tercera cuerda.

Video Muere luchador 'Piloto Suicida' en plena función en Ciudad Juárez

La lucha libre en México está de luto por la sensible muerte de un luchador mexicano en plena función realizada en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Se trata del personaje 'Piloto Suicida, nacido en Durango y muy querido en el norte de México por sus innovadoras piruetas en el aire que hacían honor a su apodo función tras función, quien murió el pleno show llevado a cabo en la Arena Internacional de la ciudad fronteriza.

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El luchador perdió la vida en el ring al intentar hacer un salto de espaldas desde la tercera cuerda, pero un error de cálculo evitó que lograra impulsarse adecuadamente antes de caer de espalda y de cabeza sobre una parte del público presente.

El cuerpo de paramédicos atendió al luchador gravemente herido e intentó reanimarlo, pero de acuerdo con el reporte del Servicio Médico Forense, el Piloto Suicida había perdido la vida ya en el lugar al desnucarse por el fuerte impacto.

La Fiscalía de la Zona Norte clausuró el depotivo inmediatamente después de trasladar el cuerpo del luchador de 56 años.

Tras su muerte, la Arena Olímpico Laguna de Gómez Palacio, donde Piloto Suicida forjó gran parte de su carrera, lamentó lo sucedido con un sentido comunicado.