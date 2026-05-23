    Lucha Libre

    Penta Zero no tiene piedad con Cuauhtémoc Blanco en el cuadrilátero

    El ex jugador del América probó sus habilidad arriba del ring con el luchador mexicano.

    Por:Raúl Martínez
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    Video Penta Zero no tiene piedad y hace sufrir a Cuauhtémoc Blanco

    Cuauhtémoc Blanco visitó el gimnasio de Penta Zero donde se puso a prueba con el luchador mexicano quien lo hizo sufrir arriba del ring.

    Junto con German Villa e Issac Terrazas, el ex americanista comenzó a realizar ejercicios de gimnasio ante la mirada de Penta Zero, para después pasar al cuadrilátero donde el luchador les enseñó algunos movimientos.

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    Tras intentar algunos movimientos arriba del ring, Cuauhtémoc Blanco se ofreció para que el luchador le diera un ‘pierrotazo’ y Penta Zero no dudó en dárselo lo que provocó que el futbolista se fuera a la lona y que le apicara una llave ante el conteo de Terrazas.

    Blanco se puso de pie, pero con una cara de dolor por el fuerte castigo que recibió por parte del luchador de la WWE.

    Después ponerse a prueba en la lucha libre, Cuauhtémoc Blanco y compañía mostraron ante las cámaras los golpes que recibieron por parte de Penta Zero y la felicidad por haber resistido.

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