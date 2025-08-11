Las gemelas Mía y Lía Cueva revelan el plan para lograr medalla en LA 2028

Video El secreto de las gemelas Cueva para brillar en el Mundial

Con apenas 14 años, las Gemelas Maravilla se colgaron la medalla de bronce en el trampolín de 3m sincronizado al lograr 294.36 puntos en la Final. En Faitelson Sin Censura, Iván Bautista, entrenador de las clavadistas mexicanas, recordó cómo fue la prueba en la que consiguieron dicha presea.

“Sí pues, Lía y Mía ya es su prueba, como lo platicábamos antes David, de pues con esa condición de ser gemelas, pues yo también busco innovar en el mundo de los clavados con esta característica que son gemelas, que son iguales o parecidas, pero también en los clavados.

Haciendo un análisis, creo que son las que más sincronizan. Saltan menos porque son más pequeñas, pero sí tienen su nivel y es una prueba que hemos trabajado y buscamos ese resultado y se dio”, señaló.

Para Bautista hay margen de mejora, pues afirma que debido a su edad aún no tienen el peso y la fuerza para saltar con la fuerza de sus oponentes.

“ Sí es una desventaja. Sin embargo, ya tienen los clavados que las chinas hacen y la idea es llegar al 2028 con más grado que ellas o más grado de dificultad”, destacó.

La estrategia para los Olímpicos

El entrenador recalcó que aún quedan casi tres años para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, un certamen que tienen como gran objetivo y para el cual esperan tener algunas novedades, pues piensan implementar un nuevo salto.

“No quiere decir que porque tengas clavados con alto grado de dificultad ya tienes la medalla, pues lo tienes que ejecutar con calidad”, dijo.

“ Nosotros pretendemos en el todo 2027 innovar un clavado en sincronizados y someterlo a evaluaciones para ver si el 2028, primero Dios, ganar el selectivo aquí en México, que no es tan fácil, y ya presentarlo en los Juegos”, concluyó.