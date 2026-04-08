    Ciclismo

    Del Toro sufre dura caída y se retira en la etapa 3 de la Itzulia 2026

    El pedalista mexicano cayó con otros cinco competidores en la tercera etapa de la competencia, intentó continuar, pero el dolor no se lo permitió.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Isaac del Toro sufre caída y se retira en la etapa 3 de la Itzulia 2026

    Isaac del Toro se vio envuelto en una caída junto a otros cinco competidores cuando restaban 85 kilómetros de la meta de la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco o la Itzulia como se le conoce popularmente.

    El pedalista mexicano intento seguir en la competencia, sin embargo el dolor que presentó tras el percance fue mucho y se vio obligado a abandonar la etapa y la carrera.

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    Aún no se sabe el alcance de la caída y el ciclista de Ensenada fue trasladado a un hospital para realizarle los exámenes correspondientes.

    Del Toro, marchaba en el octavo sitio de la competencia general, luego de recuperar lugares en el segundo día tras finalizar la primera en el sitio 13.

    De inmediato, la propia Itzulia 2026 confirmó el retiro de Isaac y un poco después lo hizo el UAE- Team Emirates, su equipo.

    Con el percance aún fresco y sin saber sus alcances, la participacón del mexicano en el Tríptico de Ardenas, tras la Vuelta al País Vasco queda por ahora en suspenso.

    Video Isaac del Toro no queda satisfecho pese a ganar la Tirreno-Adriático 2026
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