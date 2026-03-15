    Ciclismo

    Isaac del Toro gana la Tirreno-Adriático 2026; domina tres categorías

    El ciclista mexicano conquistó su segundo título en el World Tour en este 2026 en tierras italianas.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video ¡Otra vez campeón! Isaac Del Toro conquista España con trabajo de lujo

    Isaac del Toro ganó la Tirreno-Adriático 2026 del World Tour, que consta de 36 competencias a lo largo del año incluidos el Giro de Italia y el Tour de Francia.

    Del Toro ya había ganado una competencia en este 2026 en Emiratos Árabes Unidos con el UAE Tour y habrá que esperar cuál competencia seguirá, si la Vuelt a Cataluña o la Vuelta al País Vasco.

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    DEL TORO DOMINA TRES CATEGORÍAS DEL TIRRENO-ADRIÁTICO


    Tras haber ganador la sexta etapa de San Severino Marche a Camerino, este domingo Isaac del Toro completó la Tirreno-Adriático con el pelotón líder, custodiado de su equipo y con un minuto debajo del ganador de la etapa, sin que eso representará algún problema en la clasificación.

    "Vi todas las situaciones de la carrera, no espero caerme, pero pasan, estoy contento por cómo terminé. Todos hicieron un trabajo increíble, una gran semana, de las más importantes del año".

    Del Toro se llevó tres maglias del Tirreno-Adriático 2026 con el principal, la azul al mejor ciclista en la clasificación general, también la rosa con la de más puntos de la clasificacón y la blanca al mejor ciclista joven de la competencia.

    En la clasificación de montaña, el ciclista mexicano se quedó en el tercer lugar. Giulio Pellizzari (ITA) y Matteo Jorgenson (USA) completaron el podio de la carrera.

    Video Isaac del Toro gana y se mantiene de líder a falta de una etapa en la Tirreno- Adriático
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