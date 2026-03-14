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    Del Toro gana y se mantiene de líder a falta de una etapa en la Tirreno- Adriático

    El pedalista mexicano aumentó su ventaja en el liderato de la competencia en Italia a solo una jornada de finalizar.

    Por:
    Omar Carrillo
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    Video Isaac del Toro gana y se mantiene de líder a falta de una etapa en la Tirreno- Adriático

    Isaac del Toro no solo ganó la sexta etapa de la Tirreno-Adríatico este sábado, si no además enseñó su poder en la montaña en la jornada reina de la competencia y con ello amplió su ventaja como líder a falta de una sola jornada.

    El ciclisma mexicano sigue haciendo lujo de estrategia y de piernas cuando se necesitan. El de Ensenada salió avante de la triple subida denominada como el Muro della Madonna Delle Carceri. Un asceno de tres kilómetros con ascensos y pendiente pronunciadas.

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    También hizo lujo de paciencia al soportar diversos ataques a lo largo de la prueba y de valentía, debió pedalear sin compañeros de equipo por un largo periodo. Y sobre todo, atacó en el momento oportuno.

    Lo más destacado de todo fue aguantar el enviste de Giulio Pellizzari cuando saltó e intentó irse por la victoria. Isaac de fue con él y Tobias Johannessen y el ataque final del mexicano se dio a 500 metros de la meta, primero se quedó el italiano y después el noruego a unos metros de la llegada.

    La sexta etapa de la Tirreno -Adriático fue un recorrido de 188 kilómetros entre San Severino Marche y Camerino.

    Será este domingo 15 de marzco cuando se dispute la última etapa de la carrera Tirreno-Adriático con un recorrido de 142 kilómetros entre Civitanova Marche – San Benedetto del Tronto.

    Clasificación general de la Tirreno-Adriático:

    1- Isaac del Toro (UAE Team Emirates) | 24:57:20
    2- Giulio Pellizzari (Red Bull Bora-hansgrohe)| +0:42
    3- Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) | +0:43
    4- Tobias Johannessen n (Uno-X Mobility)| +1:15
    5- Primož Roglič (Red Bull Bora-hansgrohe) | +1:21

    Video Isaac del Toro brinca del décimo sitio a a la cima de la Tirreno-Adriático
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