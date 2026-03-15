Ciclismo Del Toro no queda satisfecho pese a ganar la Tirreno-Adriático 2026 El ciclista mexicano aseguró que aún le quedan muchas cosas por mejorar en el inicio de su temporada.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video Isaac del Toro no queda satisfecho pese a ganar la Tirreno-Adriático 2026

Isaac del Toro se coronó este domingo en la Tirreno-Adriático 2026 tras siete etapas por todo lo alto para él y su equipo UAE Team Emirates XRG.

Sin embargo y pese a lo regular de su actuación a lo largo de las siete etapas de la competencia en Italia, aseguró a Cycling Pro Net que no estuvo en el nivel óptimo.

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“Hay muchas cosas que puedo mejorar. No estuve exactamente al nivel que quería”, explicó

Y a continuación añadió: “me quedo tranquilo porque demuestra que trabajamos en la dirección correcta, pero creo que aún hay muchas cosas por mejorar. No estuve exactamente al nivel que quería, así que ahora quiero recuperar y volver a trabajar.”

Por su puesto, su carta más fuerte a lo largo de estos siete días fue la regularidad y no lo pierde vista.

“Creo que estuve bastante correcto toda la semana y estoy muy orgulloso de alcanzar este tipo de regularidad”, finalizó.

Del Toro tuvo una actuación redonda en la Tirreno-Adriático 2026 además de ser el ganador de la clasificación general, también se llevó el líder de puntos y el mejor ciclista joven de la competencia. Mientras en la montaña quedó en tercer lugar.

En la general completaron el podio Giulio Pellizzari (ITA) y Matteo Jorgenson (USA)

Su siguiente competencia aún no está decidida y puede ser la Vuelta a Cataluña o la Vuelta al País Vasco, ambas en España.