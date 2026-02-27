UFC Brandon Moreno acepta reto si la Selección Mexicana llega a Semifinales del Mundial 2026 El peleador mexicano de la UFC confiesa a qué selección ve ganando la Copa del Mundo de 2026.

Video Brandon Moreno habla del futuro de la Selección Mexicana en el Mundial de 2026

Muy cerca de enfrentar a Lone’er Kavanagh, este próximo 28 de febrero, el peleador mexicano de artes marciales mistas, Brandon Moreno, se dio tiempo para hablar de la Selección Mexicana, próxima a disputar la Copa del Mundo de 2026.

"Yo antes era muy fanático del futbol, ahorita ya la verdad que no lo soy tanto, pero sí escuchas tanto en redes sociales y otras páginas acerca de la situación de la Selección, tal vez no estamos en el mejor momento históricamente hablando, pero ese tipo de momentos son los que pueden ayudarte a cambiar todo de un solo golpe, vamos a ver cómo le va, yo soy mexicano y le voy a México. Si le va bien, súper chido, súper orgulloso".

Sobre la selección que desde su punto de vista podría levantarse con el título de campeón del torneo más importante organizado por la FIFA, el peleador de la UFC dio varias opciones, pero al final solamente dio a su favorito.

"No estoy tan conectado, pero por los protagonistas, Argentina ganó el Mundial pasado, siempre los protagonistas son Alemania, Francia, Países Bajos, Brasil siempre está, Marruecos que fue sorpresa el Mundial pasado, Portugal, es que ya está grande mi Cristiano, no está tan al 100 por ciento, pero es una máquina de disciplina, impresionante lo fuerte que trabaja a sus cuarenta y tantos años, pero yo voy con México".

Incluso, Brandon Moreno hizo un reto de lo que haría si la Selección Mexicana, comandada por Javier Aguirre, llegaba a Semifinales del Mundial de 2026.

"Me voy a rapar, yo voy a la segura".

Finalmente hizo una comparación sobre qué era más difícil de ganar, una Copa del Mundo o el campeonato de la UFC.