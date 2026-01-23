    UFC

    Drama en la UFC: Cameron Smotherman se desvanece y la transmisión se corta

    Momentos de angustia en la UFC y en plena ceremonia de pesaje.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video Imágenes sensibles: drama en la UFC tras desvanecimiento

    La UFC vivió momentos de angustia y drama después de que Cameron Smotherman se desvaneciera justamente después de ser pesado de cara a su combate en UFC 324.

    Más sobre UFC

    Imágenes sensibles: drama en la UFC tras desvanecimiento
    1:16

    Imágenes sensibles: drama en la UFC tras desvanecimiento

    Más Deportes
    ¡Caos en UFC 322! ¡Pelea campal en el público entre luchadores!
    1 mins

    ¡Caos en UFC 322! ¡Pelea campal en el público entre luchadores!

    Más Deportes
    Imágenes sensibles: ¡Se arma la campal entre peleadores en UFC 322!
    1:58

    Imágenes sensibles: ¡Se arma la campal entre peleadores en UFC 322!

    Más Deportes
    ¿Y los 100 millones? Conor McGregor suspendido por faltar a controles antidopaje
    1:36

    ¿Y los 100 millones? Conor McGregor suspendido por faltar a controles antidopaje

    Más Deportes
    McGregor pide 100 millones y visas doradas para pelear en la Casa Blanca
    1 mins

    McGregor pide 100 millones y visas doradas para pelear en la Casa Blanca

    Más Deportes
    Ronda Rousey descarta pelea en UFC Casa Blanca, McGregor confirma pelea
    1 mins

    Ronda Rousey descarta pelea en UFC Casa Blanca, McGregor confirma pelea

    Más Deportes
    ¡Brutal! ¡Así será el evento de la UFC en la Casa Blanca!
    1:17

    ¡Brutal! ¡Así será el evento de la UFC en la Casa Blanca!

    Más Deportes
    UFC llega a la Casa Blanca en 2026: Así será el brutal escenario para el evento
    2 mins

    UFC llega a la Casa Blanca en 2026: Así será el brutal escenario para el evento

    Más Deportes
    ¡Conor McGregor pierde apelación contra sentencia por violación!
    1 mins

    ¡Conor McGregor pierde apelación contra sentencia por violación!

    Más Deportes
    Ronaldo 'Lazy Boy' Rodriguez pierde ante Kevin Borjas en la UfC México 2025
    1 mins

    Ronaldo 'Lazy Boy' Rodriguez pierde ante Kevin Borjas en la UfC México 2025

    Más Deportes

    Smotherman subió a la báscula este viernes de cara a su combate contra Ricky Turcios dentro de la cartelera en UFC 324 en combate pactado en peso gallo.

    PUBLICIDAD

    Cameron Smotherman subió a la báscula, registró 135.5 libras para después, bajar de la báscula, momento en el que llegó el drama, ya que el peleador empezó a desvanecerse y quedó con la cara totalmente al suelo.

    En medio del drama y la incertidumbre, la transmisión se cortó. Smotherman fue atendido instantes después de que se desvaneciera.

    Acorde con reportes de MMA Junkie, Smotherman pareció desvanecerse después incluso de que fuera asistido, por lo que el drama continuó y fue llevado de emergencia a un hospital.

    Relacionados:
    UFC

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    El hilo rojo
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX