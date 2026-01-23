Drama en la UFC: Cameron Smotherman se desvanece y la transmisión se corta
Momentos de angustia en la UFC y en plena ceremonia de pesaje.
La UFC vivió momentos de angustia y drama después de que Cameron Smotherman se desvaneciera justamente después de ser pesado de cara a su combate en UFC 324.
Smotherman subió a la báscula este viernes de cara a su combate contra Ricky Turcios dentro de la cartelera en UFC 324 en combate pactado en peso gallo.
Cameron Smotherman subió a la báscula, registró 135.5 libras para después, bajar de la báscula, momento en el que llegó el drama, ya que el peleador empezó a desvanecerse y quedó con la cara totalmente al suelo.
En medio del drama y la incertidumbre, la transmisión se cortó. Smotherman fue atendido instantes después de que se desvaneciera.
Acorde con reportes de MMA Junkie, Smotherman pareció desvanecerse después incluso de que fuera asistido, por lo que el drama continuó y fue llevado de emergencia a un hospital.