UFC Drama en la UFC: Cameron Smotherman se desvanece y la transmisión se corta Momentos de angustia en la UFC y en plena ceremonia de pesaje.

Video Imágenes sensibles: drama en la UFC tras desvanecimiento

La UFC vivió momentos de angustia y drama después de que Cameron Smotherman se desvaneciera justamente después de ser pesado de cara a su combate en UFC 324.

Smotherman subió a la báscula este viernes de cara a su combate contra Ricky Turcios dentro de la cartelera en UFC 324 en combate pactado en peso gallo.

Cameron Smotherman subió a la báscula, registró 135.5 libras para después, bajar de la báscula, momento en el que llegó el drama, ya que el peleador empezó a desvanecerse y quedó con la cara totalmente al suelo.

En medio del drama y la incertidumbre, la transmisión se cortó. Smotherman fue atendido instantes después de que se desvaneciera.