¡Caos en UFC 322! ¡Pelea campal en el público entre luchadores!
Dillon Danis, Magomed Zaynukov y Abubakar Nurmagomedov protagonizaron una riña en el Madison Square Garden.
Se desató el caos en UFC 322 por una pelea campal entre peleadores a un lado de la jaula previo al combate principal del evento entre Islam Makhachev y Jack Della Maddalena.
La riña estalló entre el público antes de las peleas principales en el Madison Square Garden de New York en el que participaron Danis Dillon, campeón inaugural de Misfits MMA, el peleador de UFC Magomed Zaynukov y Abubakar Nurmagomedov, exluchador y primo de la leyenda de UFC Khabib Nurmagomedov.
En los videos que circulan en redes sociales se puede apreciar a Zaynukov golpeando la nuca de Dillon en medio de la trifulca que intentan detener la policía, elementos de seguridad y hasta el director comercial de UFC, Hunter Campbell.
Danis Dillon fue detenido por la seguridad y fue expulsado del recinto.
El pleito entre Dillon y la familia Nurmagomedov data de 2018 cuando Danis era compañero de entrenamiento de Conor McGregor de cara a su combate ante Khabib en UFC 229.
Tras vencer a McGregor, Khabib Nurmagomedov se quitó el protector bucal y se lo arrojó a Danis Dillon, antes de saltar la jaula y desatar una pelea campal que también ocasionó un caos entre el público.