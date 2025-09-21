    UFC

    Ronda Rousey descarta pelea en UFC Casa Blanca, McGregor confirma pelea

    La excampeona compartió un video de su regreso a los entrenamientos que ha levantado sospechas.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¿Ronda Rousey y McGregor juntos en UFC Casa Blanca?

    Luego de que la UFC anunciara su histórica cartelera en la Casa Blanca para conmemorar los 250 años de la fundación de los Estados Unidos, los rumores del regreso de Ronda Rousey comenzaron a circular en redes sociales.

    Todo comenzó porque la otrora mujer más temida de las artes marciales mixtas compartió recientemente un video de su progreso con las manoplas dentro de la jaula tras 8 años alejada de todo deporte de contacto.

    "Lo que se aprende con pasión nunca se olvida", escribió Rousey en el video que ha alimentó los rumores de su presencia en la cartelera que la UFC tiene planeada celebrar el mes de junio de 2026.

    La idea original era que el evento se celebrara el 4 de julio de dicho año, pero por temas de logistica se adelantará un mes antes con el día por definir.

    RONDA ROUSEY DESAIRA A LA UFC DE TRUMP Y DANA WHITE

    Pese a la posibilidad de su regreso, Rousey declaró recientemente en un podcast que no asistiría a dicho evento dejando de manifiesto su descontento de años atrás con el ahora presidente, Donald Trump.

    "No pelearé en la Casa Blanca. Después de que Mike Tyson protagonizara la pelea más importante del año, nunca es bueno decir nunca, pero no pelearé ahí. Tengo cosas mejores que hacer".

    El ninguneo de Ronda se remonta al 2015 cuando la expeleadora manifestó que nunca votaría por "una estrella de reality show" a quien no le confiaría las riendas de su país.

    Por otra parte, Conor McGregor, confirmó su participación en el evento del próximo año. "Estoy dentro, estaría ahí" respondió y nombró al rival que quiere para la velada: "Michael Chandler".

