    McGregor pide 100 millones y visas doradas para pelear en la Casa Blanca

    Además, el peleador de UFC exige al gobierno de Trump un trato especial para familiares y amigos.

    Juan Regis.
    Fiel a su polémica personalidad, el peleador de artes marciales mixtas, Conor McGregor, ha lanzado su primera exigencia para formar parte de la velada histórica que la UFC tiene pleneada el próximo año en la Casa Blanca.

    El irreverente excampeón de la jaula exige la módica cantidad de 100 millones de dólares para formar parte de la cartelera de UFC que busca encabezar el próximo verano como parte del aniversario 250 de la fundación de Estados Unidos.

    Como si fuera poco, el irlandés exige al gobierno de Donald Trump un trato muy especial para familiares y amigos que buscan viajar a Estados Unidos para el evento.

    Por medio de su cuenta en 'X', McGregor lanzó así su prepotente exigencia:

    "100 millones para pelearen la Casa Blanca además de 100 visas doradas para mí, mi familia y amigos. Espero con ansias entretener al mundo de los deportes de contacto una vez más. ¡Un placer que nunca doy por sentado!".

    McGregor buscaría ganar 15 millones más que en su pelea más rentable de toda su carrera, es decir, más de los 85 millones que se embolsó en 2017 por enfrentar a Floyd Mayweather Jr., logrando el récord de la contienda con mayores ingresos en la historia con un total de 600 millones recaudados.

