Video ¡Brutal! ¡Así será el evento de la UFC en la Casa Blanca!

Fiel a su polémica personalidad, el peleador de artes marciales mixtas, Conor McGregor, ha lanzado su primera exigencia para formar parte de la velada histórica que la UFC tiene pleneada el próximo año en la Casa Blanca.

El irreverente excampeón de la jaula exige la módica cantidad de 100 millones de dólares para formar parte de la cartelera de UFC que busca encabezar el próximo verano como parte del aniversario 250 de la fundación de Estados Unidos.

Como si fuera poco, el irlandés exige al gobierno de Donald Trump un trato muy especial para familiares y amigos que buscan viajar a Estados Unidos para el evento.

Por medio de su cuenta en 'X', McGregor lanzó así su prepotente exigencia:

"100 millones para pelearen la Casa Blanca además de 100 visas doradas para mí, mi familia y amigos. Espero con ansias entretener al mundo de los deportes de contacto una vez más. ¡Un placer que nunca doy por sentado!".