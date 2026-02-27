UFC anuncia nuevo aliado en México
Caliente.mx y la UFC anuncian partnership de cara a la velada en Ciudad de México.
Caliente.mx y la UFC firman alianza estratégica con el objetivo de acercar a los aficionados al octágono.
En el marco de la UFC Fight Night que se celebrará en México y donde la estrella nacional Brandon Moreno hará su regreso contra el inglés Lone'er Kavanagh, tras caer en su última pelea del 2025 ante Tatsuro Taira, Caliente.mx y la UFC anunciaron esta unión para convertirse en la casa oficial de apuestas en México de la compañía de artes marciales mixtas.
Fernanda Sainz, jefa comercial de Caliente.mx, acompañada de Andrés Bale, vicepresidente de desarrollo de negocios internacionales de la UFC, presentaron la alianza con la convicción de atraer nuevos y jóvenes aficionados que viven en el mundo digital.
"Caliente se integra al espectáculo de la UFC y no hay mejor momento que con la pelea en la CDMX... La gran pelea, la gran presentación", aseguró Sainz en la presentación.
Mientras que Bale afirmó con alegría que esta es una sociedad para muchos años además de confirmar a México como un mercado prioritario para la UFC:
"Caliente juntaba los tres puntos que buscamos para firmar una alianza; líder en el mercado, objetivo claro de tener nuevos aficionados y un acuerdo a largo plazo", mencionó Andrés Bale.
Para acercar a los aficionados a la UFC, los usuarios de Caliente.mx tendrán acceso a exclusivos beneficios como Meet & greet con peleadores, mercancía oficial y contenido especializado.
La presentación contó con la presencia del peleador mexicano Manuel Torres #14 del ranking mundial peso ligero, con marca de 17-3-0.