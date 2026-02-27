    UFC

    UFC anuncia nuevo aliado en México

    Caliente.mx y la UFC anuncian partnership de cara a la velada en Ciudad de México.

    Por:
    TUDN
    Imagen Caliente.mx/UFC

    Caliente.mx y la UFC firman alianza estratégica con el objetivo de acercar a los aficionados al octágono.

    En el marco de la UFC Fight Night que se celebrará en México y donde la estrella nacional Brandon Moreno hará su regreso contra el inglés Lone'er Kavanagh, tras caer en su última pelea del 2025 ante Tatsuro Taira, Caliente.mx y la UFC anunciaron esta unión para convertirse en la casa oficial de apuestas en México de la compañía de artes marciales mixtas.

    Imagen Caliente.mx/UFC

    Fernanda Sainz, jefa comercial de Caliente.mx, acompañada de Andrés Bale, vicepresidente de desarrollo de negocios internacionales de la UFC, presentaron la alianza con la convicción de atraer nuevos y jóvenes aficionados que viven en el mundo digital.

    "Caliente se integra al espectáculo de la UFC y no hay mejor momento que con la pelea en la CDMX... La gran pelea, la gran presentación", aseguró Sainz en la presentación.

    Imagen Caliente.mx/UFC


    Mientras que Bale afirmó con alegría que esta es una sociedad para muchos años además de confirmar a México como un mercado prioritario para la UFC:

    "Caliente juntaba los tres puntos que buscamos para firmar una alianza; líder en el mercado, objetivo claro de tener nuevos aficionados y un acuerdo a largo plazo", mencionó Andrés Bale.

    Para acercar a los aficionados a la UFC, los usuarios de Caliente.mx tendrán acceso a exclusivos beneficios como Meet & greet con peleadores, mercancía oficial y contenido especializado.

    La presentación contó con la presencia del peleador mexicano Manuel Torres #14 del ranking mundial peso ligero, con marca de 17-3-0.

    Imagen Caliente.mx/UFC
    UFC

