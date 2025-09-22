Dicen que uno siempre vuelve a donde fue feliz, especialmente si ese lugar es nuestra casa y tal parece que para Andrade "El Ídolo" de Almas, esta premisa no es la excepción y la tomará pronto.

Y es que después de que se anunciara una nueva salida de la WWE, el luchador mexicano parece haber tomado esto como una oportunidad de libertad y regresar con los suyos, a territorio mexicano.

Nacido en Gómez Palacio, Durango y heredero de toda una dinastía de luchadores, quien surgiera de las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y conocido como La Sombra, Manuel Alfonso Andrade parece busca retomar sus raíces, pero no exactamente en la compañía que lo vio nacer.

Tras su salida de la lucha libre de los Estados Unidos, Andrade no perdió el tiempo para seguir en lo que más le gusta hacer, luchar, por lo que su próximo combate será en México, concretamente en Tijuana, en el Auditorio Fausto Gutiérrez.

Aunque en esta ocasión no lo hará a lado de las empresas de lucha libre más conocidas en México, sino de la mano de The Crash, una empresa tijuanense, conocida por atraer exestrellas de WWE y de la espectacular lucha libre del vecino país del norte.