Conor McGregor no deja la polémica de lado ni por un momento. Ahora el peleador de artes marciales mixtas fue sancionado con 18 meses de suspensión luego de faltar a tres pruebas antidopaje consecutivas en menos de un año.

Así lo dio a conocer la Combat Sports Anti-Doping (CSAD) que en un inicio lo había castigado dos años y finalmente redujo la sanción.

Y es que el excampeón de peso pluma y peso ligero del Ultimate Fighting Championship (UFC) no asistió a los exámenes del 13 de junio ni a los del 19 y 20 de septiembre del 2024, y con ello no cumplió con los protocolos antidopaje, más precisamente el de localización.

Según la agencia, el inició del castigo fue en septiembre de 2024 y el cumplimiento de la misma se dará el 20 de marzo de 2026, y McGregor, de 37 años, ya la aceptó lo aceptó.

Y tuvo algún factor atenuante al cooperar con la investigación, aceptar la responsabilidad y dar información para explicar porque no acudió a las citas.

Tras la reducción de la pena a 18 meses, McGregor podrá acudir al evento de la UFC del 14 de junio que se realizará en la Casa Blanca, por el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos y que coincidirá también con el cumpleaños del presidente estadounidense Donald Trump.

El irlandés ha dicho que para participar en dicho evento quiere 100 millones de dólares, 15 más de lo que cobró por la pelea contra Floyd Mayweather Jr., y 100 visas doradas para él y su familia.

Sin embargo, Dana White, director ejecutivo de la UFC, dijo el fin de semana pasado que aún no se ha negociado con ningún luchador para dicho evento y que incluso aún no hay nada decidido sobre los participantes.