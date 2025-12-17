Zlatan Ibrahimovic Zlatan Ibrahimovic se une a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 El directivo del AC Milan convivió con las mascotas de cara a la justa olímpica invernal.

Video Ibrahimovic se pone en modo olímpico rumbo a Cortina-Milano

El actual consejero de la directiva del AC Milan, donde milita el delantero mexicano Santiago Gimenez, portó por unos instantes la antorcha olímpica, no durante alguna ruta, sino como uno de los anfitriones de San Siro, casa del cuadro rossonero y que también albergará parte de la justa con la ceremonia de inauguración.

Será el próximo 6 de febrero cuando se dé el banderazo inicial de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 y será en San Siro o Stadio Giuseppe Meazza, aunque no habrá competición alguna ahí.

Zlatan Ibrahimovic convivió unos momentos con la antorcha olímpica invernal así como con las dos mascotas de la justa olímpica, Tina y Milo, además bromeó al decir que si compitiera en Milano-Cortina 2026 también ganaría, pues cuenta con un ADN ganador.

“Estoy muy orgulloso y muy feliz, orgulloso de llevar la antorcha. Será un gran momento y simplemente lo disfrutaré y quiero agradecer a Italia por la oportunidad. Simplemente quiero representar a Italia y a mí mismo en este momento. El deporte es mi mundo.

“Es un momento feliz, un momento para recordar. Lo llevo en el ADN. No sé perder. Solo sé ganar. Nuestra ceremonia inaugural será aquí en San Siro”, indicó Zlatan Ibrahimovic al ser entrevistado durante el evento en San Siro rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.