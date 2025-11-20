Video De participar en los Olímpicos de Invierno a ser encubierto por un cartel del Sinaloa

Las historias en el deporte suelen tener tintes dramáticos, algunas son inspiradoras y otras suelen tener un trama escabroso y delictivo, tal es el caso de este exatleta canadiense que se ha convertido en uno de los más buscados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y departamentos del FBI y de la DEA.

Se trata de Ryan Wedding, quien en los Juegos Olímpicos de Invierno Salt Lake City 2002 representó a Canadá en snowboard y por quien se aumentó una recompensa para su captura de 10 millones de dólares a 15 millones de dólares.

Ryan Wedding es considerado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como el “Pablo Escobar moderno”, uno de los capos de la droga más peligrosos en la historia y quien fuera abatido en diciembre de 1993 en Medellín, Colombia.

El exatleta canadiense es acusado de ser el autor intelectual de la muerte en enero de 2025 de un testigo protegido federal que supuestamente trabajaba para él y a quien lo halló tras la publicación de fotos de éste y su esposa en un sitio en Internet en Canadá llamado ‘ The dirty newsz’. El responsable del sitio, el cofundador Gursewak Singh Bal, fue detenido.

Además, Ryan Wedding es acusado de otros cargos como operar una red de narcotráfico que era el principal proveedor de droga en Canadá y que ahora, se dice, se encuentra protegido por uno de los carteles de Sinaloa en territorio mexicano.

Kash Patel, director del FBI, dijo que Ryan Wedding era el responsable de maquinar un programa de narcotráfico y narcoterrorismo no visto desde hace mucho tiempo; mientras que Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, lo acusó, también, de manipulación de testigos y blanqueo de dinero.