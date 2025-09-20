Donovan Carrillo queda a un paso de Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026

Donovan Carillo está a solamente un paso de clasificar a los Juegos Olímpicos de Invierno Milan Cortina 2026 y, de esta forma, hacer historia para México en esta disciplina.

Carrillo culminó en segundo lugar entre los competidores en rutina corta con 84.97 puntos, mismos que se sumarán a lo que haga este sábado en la rutina libre, en donde suele lucirse, esto en el último clasificatorio realizado en Beijing, China.

La rutina libre se realizará este mismo sábado y, para clasificar a los Juegos Olímpicos de Invierno, Donovan Carrillo necesita quedar entre los cinco mejores patinadores.

El patinador mexicano buscará uno de los cinco boletos, que otorgará el evento, en la rama varonil, para alcanzar la que sería su segunda participación en Juegos Olímpicos de Invierno, luego de su paso por Beijing 2022, justa en la que logró la mejor posición histórica para un mexicano, al finalizar en el lugar 22.