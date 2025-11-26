Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 comienzan a generar expectativas cuando este miércoles se realizó el encendido de la llama olímpica de una manera sui generis, pues el mal clima evitó que se realizará al exterior y fue encendida como la tradición lo dicta.

El encendido de la llama debió realizarse al interior de un museo cerca de los templos de Olimpia debido al mal clima que azotó el oeste de Grecia. La llama olímpica se enciende enfocando los rayos del sol con un espejo cóncavo.

PUBLICIDAD

El mal tiempo, con nubes en el cielo y lluvia, obligó a los funcionarios a utilizar una llama de respaldo encendida durante un breve período de sol en el ensayo del lunes pasado.

El remero griego Petros Gaidatzis lanzó el relevo de la antorcha que, después de llegar a Italia, será transportada por todo el país anfitrión por unos 10 mil corredores antes de la competición.

¿CUÁNDO INICIAN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO MILANO-CORTINA 2026?

La justa olímpica invernal se llevará a cabo entre el 6 y 22 de febrero de 2026; será la tercera ocasión que Italia acoja este evento tras las ediciones de Cortina d’Ampezzo 1956 (originalmente estaban para 1944 pero se aplazaron por la Segunda Guerra Mundial), así como en Turín 2006.

En la ceremonia de encendido de la llamada olímpica estuvieron presentes el expresidente del Comité Olímpico de Grecia, Spyros Capralos; el expresidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach; el presidente del Comité Organizador de Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò; la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry; y el presidente griego, Constantine Tassoulas; informó la agencia de noticias AP.

Después de una breve gira por Grecia y una entrega el 4 de diciembre, la llama comenzará un relevo de 63 días y 12 mil kilómetros a través de las 110 provincias italianas, destacando sitios culturales y sedes anfitrionas antes de llegar al Estadio San Siro de Milán para la ceremonia de apertura.

Durante las próximas semanas, la llama olímpica recorrerá todas las provincias italianas, 60 ciudades, 300 pueblos, 20 regiones y todos los sitios de la UNESCO. Viajará desde las cumbres del norte hasta las costas del sur, declaró Giovanni Malago, director del Comité Organizador de Milano-Cortina 2026.