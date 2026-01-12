juegos olimpicos de invierno milano cortina 2026 La música que acompañará a Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026 El patinador mexicano aseguró que no es complicado elegir la canción para las competencias.

El patinador mexicano, Donovan Carrillo, dio a conocer las canciones que utilizará en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 d onde buscará hacer historia.

En entrevista para el programa Faitelson Sin Censura, el atleta mexicano contó que la elección de la música para sus competencias no es una tarea fácil ya que esa melodía tiene que satisfacer a él y a los jueces.

“Me encanta la música, pero nunca tuve la oportunidad de tomar clases de música, realmente me cuesta entender el beat, me cuesta entender el tiempo de las canciones. Entonces las tengo que estudiar…. entender el tiempo, entender las cuentas y después trasladarlo al movimiento”

“ Para esta edición tengo “Hip Hip Chin Chin” en mi programa corto y de programa libre tengo una representación de Elvis Presley”

“ Es una de las cosas más desafiantes del patinaje, el escoger una canción que no sólo te guste a ti, que no sólo le guste a tu entrenador, sino que también le guste a los jueces y al público”

“Es buscar esas piezas en las con las cuales de cierta forma te puedas conectar y también jugar un poquito con la emoción de los espectadores”, contó Donovan Carrillo.

A lo largo de su carrera Donovan Carrilo ha sorprendido en sus rutinas con canciones de J uan Gabriel, Carlos Santana y hasta de Bad Bunny recientemente.