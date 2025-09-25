    VfB Stuttgart

    Stuttgart comienza la Europa League con victoria ante el Celta

    El conjunto alemán consiguió sus primeros tres puntos en el torneo tras superar al aguerrido equipo español.

    Jaime Bernal.
    El Stuttgart comenzó este jueves con una victoria su camino en la UEFA Europa League tras vencer en casa por 2-1 al Celta de Vigo de España.

    El equipo local fue superior e hizo un partido muy completo, mostrando mucha agresividad en la presión sin la pelota y luego abriendo bien los espacios para crear opciones, especialmente en la segunda parte.

    Y fue justamente en el segundo tiempo donde los pupilos de Sebastian Hoeneß lograron sacar la ventaja en el encuentro.

    Apenas se jugaba el minuto 49 cuando el argelino Badredine Bouanani aprovechó un pase del portero Alexander Nübel para abrir el marcador.

    Más allá del tanto, los locales siguieron con el juego intenso y fue así como el marroquí Alexander Nübel anotó el 2-0 a los 67 minutos.

    Aunque los alemanes pudieron aumentar el marcador, el Celta, que volvía a torneos europeos tras ocho años, mostró orgullo y sobre el final Borja Iglesias anotó el descuento.

