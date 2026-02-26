    Mexicanos en el Exterior

    Jorge Sánchez tiene un debut difícil en la Europa League con el PAOK

    El jugador mexicano tiene sus primeros minutos con el conjunto helénico dentro de la Europa League, pero no puede evitar la eliminación.

    Por:Fernando Vázquez
    Jorge Sánchez, jugador mexicano, tuvo sus primeros minutos con el PAOK, su nuevo equipo, esto dentro de la Europa League, específicamente en los Playoffs, aunque no se vio del todo bien.

    Marcador de 1-0 a favor del Celta de Vigo en Balaídos que se suma al 2-1 conseguido en la ida para terminar con un marcador global de 3-1 y, de esta forma, el conjunto helénico termina su participación dentro de la presente campaña de la Europa League, el certamen de plata en el futbol del viejo continente.

    El único gol del partido llegó a los 63' cuando Borja desbordó por izquierda y se topó con Jorge Sánchez, quien jugó este partido como volante por derecha, aunque una vez más, no lució precisamente sus cualidades defensivas y dejó pasar a Iglesias, quien a la postre, terminaría la jugada con una asistencia.

    La pelota pasó de Borja a Williot Swedberg, quien en los linderos del área, mandó un tiro muy colocado para que, de esta forma, el Celta de Vigo consumara su pase a Octavos de Final.

    Jorge Sánchez acabó el partido, aunque poco pudo hacer para evitar una derrota del PAOK en lo que fue su primer partido en la Europa League de esta temporada... y también su último.

    Previamente, Jorge Sánchez debutó ya de forma oficial con el PAOK en la Superliga de Grecia, esto ante el AE Larisa.

    Mexicanos en el ExteriorJorge Sánchez

