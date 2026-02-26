    Celtic

    Stuttgart vs. Celtic: goles, resultados y resumen del partido de vuelta de Playoffs de Europa League

    Sin el mexicano Julián Araujo, los Hoops quedaron eliminados en el global pese a ganar en territorio alemán; Stuttgart se instaló en Octavos de Final.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video Resumen | Celtic tiene honroso triunfo pero queda eliminado

    Sin el lateral mexicano Julián Araujo, descartado por decisión técnica y con pocas posibilidades de clasificar a los Octavos de Final de la UEFA Europa League, Celtic FC se despidió con un honroso triunfo en su visita al VfB Stuttgart.

    Fue un solitario gol de Luke McCowan a los 28 segundos de iniciado el partido el único tanto en todo el encuentro en el que incluso el conjunto alemán marcó dos goles, pero ambos anulados por posición adelantada en el segundo tiempo.

    El marcador global quedó pintado con un 4-2 en la Arena Stuttgart hacia los Octavos de Final de la liga de plata de Europa y ahora resta esperar a conocer a su próximo rival cuando este viernes se realice el sorteo para la siguiente ronda final de la competición.

    Fue una revancha por parte del Stuttgart luego de que en la temporada 2002-2003 quedara eliminado a manos del Celtic FC en los Octavos de Final de la UEFA Europa League por global de 5-4.

    Para Stuttgart fue su primera derrota en casa en lo que va de 2026 luego de la goleada que recibió por 0-5 frente al Bayern Múnich en diciembre pasado dentro de la Bundesliga.

    Video ¡Gol relámpago! Celtic marca a los 28 segundos y enciende la esperanza
    CelticVfB StuttgartMexicanos en el ExteriorJulián Araujo

