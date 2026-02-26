Mexicanos en el Exterior Jorge Sánchez confiesa lo que ocurrió en su debut en la Europa League con PAOK El lateral mexicano se sincera después del difícil debut que tuvo en el certamen continental con su nuevo equipo.

Video Jorge Sánchez se confiesa: ¿puso excusas para eliminación en Europa?

Jorge Sánchez, jugador mexicano del PAOK de Grecia, se sinceró respecto a lo que fue su debut con el conjunto helénico en la Europa League.

Después del partido, Jorge Sánchez confesó que hay muchos aspectos que no hicieron rendir de la mejor manera a él y a su equipo en lo que fue la eliminación a manos del Celta de Vigo en el torneo internacional.

A pesar de eso, Jorge Sánchez dejó en claro que no quiere poner excusas y acepta la eliminación sufrida ante el conjunto gallego en el Estadio Balaídos.

"Como todos sabemos, es complicado, son muchos viajes, trayectos, no descansas, no duermes bien, pero no lo veo como excusa, nosotros y otros equipos pueden jugar muchas competiciones, es parte del futbol que te lesionas o estás bien, va más por ahí, estoy muy contento, estábamos peleando en tres competiciones, es mejor competir, pelear por un campeonato, a estar en casa descansando, prefiero mil veces estar jugando", dijo el mexicano.

Además, el ahora ex de Cruz Azul agradeció el apoyo de la afición del PAOK que hizo el viaje a España y confió en que pronto, eso podrá traducirse en títulos para devolver el cariño de los fanáticos.