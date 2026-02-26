    Nottingham Forest

    Escalofriante lesión en el Nottingham Forest vs. Fenerbahce de Europa League

    Ryan Yates se dislocó su dedo meñique y dejó una estremecedora imagen en la vuelta de los Playoffs.

    Por:Kevin R. Yu
    Video Yates sufre dedo dislocado tras falta en el Nottingham Forest vs Fenerbahçe


    En el Nottingham Forest vs. Fenerbache de Europa League ocurrió un aparatoso accidente que dejó una imagen escalofriante en la cancha del estadio City Ground de Inglaterra.

    Corría el minuto 6 del partido de vuelta de los Playoffs cuando el británico Ryan Yates cayó al césped tras disputar el balón con Oguz Aydin.

    El futbolista del Nottingham Forest se quedó tendido durante unos minutos debido a que, al momento del impacto, se dislocó el meñique de la mano izquierda.

    La imagen escalofriante se dio cuando Yates levantó su brazo y su dedo le estaba colgando, por lo que de inmediato ingresó el cuerpo médico del conjunto de la Premier League.

    Después de haberle colocado y fijado su dedo con tela adhesiva, Ryan Yates pudo continuar el partido en busca del boleto a los Octavos de Final.

    Eliminan al Fenerbahce de Edson Álvarez en Europa League

    Fenerbahce terminó ganando el partido 1-2, pero Nottingham Forest se clasificó a los Octavos de Final gracias al marcador global de 2-4 tras el triunfo de 0-3 conseguido en la ida.

    El Fenerbahce jugó sin Edson Álvarez, quien se está recuperando de su operación en el tobillo izquierdo, lesión que arrastraba desde diciembre del 2025.

    Justo en el día del partido, el Machín dio a conocer que inició su rehabilitación con un mensaje en redes sociales y varias fotografías donde ya se ve caminando con muletas.

    La vuelta de Edson Álvarez a las canchas podría ser entre cuatro y ocho semanas.

    Video Edson Álvarez inicia su rehabilitación tras operación de tobillo
