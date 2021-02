Predicciones de los partidos de octavos de final UEFA Europa League

Este viernes se realizó el sorteo de los octavos de final de la UEFA Europa League que dejó enfrentamientos muy interesantes de cara a conocer el campeón de la competición en la edición 2020-2021.

Serán ocho partidos de ida y vuelta que protagonizarán: Ajax vs Young Boys, Dinamo Kiev vs Villarreal, Roma vs Shakhtar, Olympiacos vs Arsenal, Dinamo Zagreb vs Tottenham, Manchester United vs Milan, Slavia Praga vs Rangers, Granada vs Molde.

Calendario octavos de final UEFA Europa League



Los partidos de ida de octavos de final de UEFA Europa League se jugarán el 11 de marzo y la vuelta será una semana después, el 18 de marzo.

La final de la UEFA Europa League se jugará el 26 de mayo en el Arena Gdansk de Polonia.

Predicciones de octavos de final UEFA Europa League

Ajax vs Young Boys

Será un choque de holandeses vs suizos en la que los primeros tiene el favoritismo histórico.

Dinamo Kiev vs Villarreal

El equipo español deberá plantarse fuerte antes un conjunto ucraniano que no va a relajarse en estas instancias.

Roma vs Shakhtar

Los italianos parten como favoritos, enfrente tendrán a un aguerrido conjunto ucraniano.

Olympiacos vs Arsenal

El cuadro inglés dirigidos por Mikel Arteta no debería tener problemas para superar a los griegos.

Dinamo Zagreb vs Tottenham

Los ingleses dirigidos por el portugués Jose Mourinho espera avanzar de ronda, la balanza se inclina a su favor ante el conjunto croata.

Manchester United vs Milan

Ingleses vs italianos, será una final adelantada. Quizás los dos equipos con más pergaminos de esta UEFA Europa League, en la que no hay nada claro. Zlatan Ibrahimović se enfrenta a su antiguo club, lo que le agrega un morbo adicional.

Slavia Praga vs Rangers

Los de la República Checa vienen de eliminar al Leicester City para dar una campanada, llegan embalados con intenciones de vencer a los belgas.

Granada vs Molde

El conjunto español dirigido por Diego Martínez viene mostrando un gran futbol en la competición. No debería tener inconvenientes para dejar en el camino al cuadro noruego, pese a que no contará con los suspendidos Germán, Yangel Herrera y Montoro.

