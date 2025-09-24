    Futbol

    Horario y dónde ver el inicio de la UEFA Europa League 2025-26

    El mexicano Edson Álvarez podría debutar con el Fenerbahçe en el torneo en la primera jornada de la Fase de Liga.

    Por:
    Kevin R. Yu.

    Este miércoles 24 de septiembre comienza la temporada 2025-26 de la UEFA Europa League donde 36 equipos lucharán por ser el sucesor del Tottenham, quien se coronó la temporada pasada venciendo al Manchester United en la Final (1-0).

    PUBLICIDAD

    Podría haber debut mexicano con Edson Álvarez y el Fenerbahçe visitando al Dinamo Zagreb en la primera jornada. El Machín está en duda por la lesión que sufrió con la Selección Mexicana en la pasada fecha FIFA.

    Los rivales de Edson Álvarez y el Fenerbahçe en la Europa League serán el Niza, Stuttgart, Viktoria Plzen, Ferencváros, Brann, Aston Villa y FCSB.

    Cabe recordar que, solo los equipos que terminen dentro de los primeros ocho lugares calificarán directo a los Octavos de Final, mientras que los clubes que finalicen entre la posición 9 y 24 disputarán los Playoffs en busca de su boleto a la siguiente ronda.

    Horario y dónde ver el inicio de la UEFA Europa League

    Miércoles 24 de septiembre

    • Midtjylland vs. Sturm Graz

    Horario: 12:45 pm del Este, 11:45 am del Centro y 9:45 am del Pacífico en Estados Unidos.
    Dónde ver: TUDN, tudn.com y app de TUDN en Estados Unidos.

    • Niza vs. Roma

    Horario: 3 pm del Este, 2 pm del Centro y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos.
    Dónde ver: UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN en Estados Unidos.

    • Dinamo Zagreb vs. Fenerbahçe

    Horario: 3 pm del Este, 2 pm del Centro y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos.
    Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

    Jueves 25 de septiembre

    • Lille vs. Brann

    Horario: 12:45 pm del Este, 11:45 am del Centro y 9:45 am del Pacífico en Estados Unidos.
    Dónde ver: TUDN, tudn.com y app de TUDN en Estados Unidos.

    PUBLICIDAD
    • Stuttgart vs. Celta de Vigo

    Horario: 3 pm del Este, 2 pm del Centro y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos.
    Dónde ver: UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN en Estados Unidos.

    Más sobre UEFA Europa League

    1:43
    Mexicanos conocen sus rivales en la Europa y Conference League

    Mexicanos conocen sus rivales en la Europa y Conference League

    1 min
    Edson Álvarez y el Fenerbahçe tendrán duros rivales en la Europa League

    Edson Álvarez y el Fenerbahçe tendrán duros rivales en la Europa League

    1 min
    Orbelín brilla en fecha donde se deciden clasificados a la Conference League

    Orbelín brilla en fecha donde se deciden clasificados a la Conference League

    2 min
    Tottenham es campeón de la UEFA Europa League a costa de Manchester United

    Tottenham es campeón de la UEFA Europa League a costa de Manchester United

    1 min
    Historial de Finales inglesas en la Europa League

    Historial de Finales inglesas en la Europa League

    Relacionados:
    Futbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    El Dentista
    Gratis
    PRI: Crónica del fin
    Gratis
    Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD