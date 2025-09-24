Horario y dónde ver el inicio de la UEFA Europa League 2025-26

Este miércoles 24 de septiembre comienza la temporada 2025-26 de la UEFA Europa League donde 36 equipos lucharán por ser el sucesor del Tottenham, quien se coronó la temporada pasada venciendo al Manchester United en la Final (1-0).

Podría haber debut mexicano con Edson Álvarez y el Fenerbahçe visitando al Dinamo Zagreb en la primera jornada. El Machín está en duda por la lesión que sufrió con la Selección Mexicana en la pasada fecha FIFA.

Los rivales de Edson Álvarez y el Fenerbahçe en la Europa League serán el Niza, Stuttgart, Viktoria Plzen, Ferencváros, Brann, Aston Villa y FCSB.

Cabe recordar que, solo los equipos que terminen dentro de los primeros ocho lugares calificarán directo a los Octavos de Final, mientras que los clubes que finalicen entre la posición 9 y 24 disputarán los Playoffs en busca de su boleto a la siguiente ronda.

Horario y dónde ver el inicio de la UEFA Europa League

Miércoles 24 de septiembre

Midtjylland vs. Sturm Graz

Horario: 12:45 pm del Este, 11:45 am del Centro y 9:45 am del Pacífico en Estados Unidos.

Dónde ver: TUDN, tudn.com y app de TUDN en Estados Unidos.

Niza vs. Roma

Horario: 3 pm del Este, 2 pm del Centro y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos.

Dónde ver: UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN en Estados Unidos.

Dinamo Zagreb vs. Fenerbahçe

Horario: 3 pm del Este, 2 pm del Centro y 12 pm del Pacífico en Estados Unidos.

Dónde ver: ViX en Estados Unidos.

Jueves 25 de septiembre

Lille vs. Brann

Horario: 12:45 pm del Este, 11:45 am del Centro y 9:45 am del Pacífico en Estados Unidos.

Dónde ver: TUDN, tudn.com y app de TUDN en Estados Unidos.

Stuttgart vs. Celta de Vigo