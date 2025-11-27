    Real Betis

    Betis vs. Utrecht | Horario y dónde ver este duelo de UEFA Europa League

    El Betis busca mantenerse entre los primeros sitios a costa de un Utrecht que intenta conseguir su primera victoria.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Betis vs. Utrecht | Horario y dónde ver este duelo de UEFA Europa League

    Para la Jornada 5 de la UEFA Europa League se dará un encuentro entre equipos con realidades muy distintas, el de Betis vs. Utrecht, el primero que navega entre los primeros sitios y el segundo que apenas busca su primera victoria.

    El Betis llega a este cotejo tras doblegar 2-0 al Lyon, con lo que mantuvo el invicto y navega en la novena posición de la tabla al acumular dos victorias y dos empates, para un total de ocho puntos.

    PUBLICIDAD

    Por su parte, Utrecht, que viene de empatar 1-1 ante Porto, sumó su primer punto de la competencia luego de acumular tres derrotas consecutivas, que le dan para el puesto 32 de la competencia.

    HORARIO Y DÓNDE VER BETIS VS. UTRECHT

    • Cuándo: Jueves 27 de noviembre en el Estadio La Cartuja
    • Horario: A las 2:00 pm de la Ciudad de México y a las 3:00 pm del Este, 2:00 pm del Centro y 12:00 del Pacífico en los Estados Unidos.
    • Dónde Ver: Este encuentro podrás disfrutarlo a través de UniMás, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX en los Estados Unidos.

    Más sobre UEFA Europa League

    1 min
    Aston Villa vs. Young Boys: horario y dónde ver el partido de la UEFA Europa League

    Aston Villa vs. Young Boys: horario y dónde ver el partido de la UEFA Europa League

    1:41
    ¡Machín en acción! Así puedes ver Fenerbahçe vs. Ferencvaros con Edson Álvarez

    ¡Machín en acción! Así puedes ver Fenerbahçe vs. Ferencvaros con Edson Álvarez

    2:42
    Betis vs. Utrecht | Horario y dónde ver este duelo de UEFA Europa League

    Betis vs. Utrecht | Horario y dónde ver este duelo de UEFA Europa League

    1:40
    ¡Aston Villa a mantener el paso ante Young Boys! Así puedes verlo

    ¡Aston Villa a mantener el paso ante Young Boys! Así puedes verlo

    1 min
    Fenerbahçe, con Edson Álvarez, saca empate ante Viktoria Plzen

    Fenerbahçe, con Edson Álvarez, saca empate ante Viktoria Plzen

    Relacionados:
    Real BetisFC Utrecht

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bajo un volcán
    La noche eterna del Baby'O
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX