Video Betis vs. Utrecht | Horario y dónde ver este duelo de UEFA Europa League

Para la Jornada 5 de la UEFA Europa League se dará un encuentro entre equipos con realidades muy distintas, el de Betis vs. Utrecht, el primero que navega entre los primeros sitios y el segundo que apenas busca su primera victoria.

El Betis llega a este cotejo tras doblegar 2-0 al Lyon, con lo que mantuvo el invicto y navega en la novena posición de la tabla al acumular dos victorias y dos empates, para un total de ocho puntos.

Por su parte, Utrecht, que viene de empatar 1-1 ante Porto, sumó su primer punto de la competencia luego de acumular tres derrotas consecutivas, que le dan para el puesto 32 de la competencia.

HORARIO Y DÓNDE VER BETIS VS. UTRECHT

Cuándo: Jueves 27 de noviembre en el Estadio La Cartuja

Horario: A las 2:00 pm de la Ciudad de México y a las 3:00 pm del Este, 2:00 pm del Centro y 12:00 del Pacífico en los Estados Unidos.