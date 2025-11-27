    BSC Young Boys

    Aston Villa vs. Young Boys: horario y dónde ver el partido de la UEFA Europa League

    Los villanos quieren mantener el paso perfecto como local en el torneo europeo cuando reciba al conjunto suizo, que viene de perder en su último juego del torneo.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Sólo una vez se han enfrentado Aston Villa y Young Boys, pero fue en partido amistoso y con triunfo de los villanos, ahora lo harán como parte de la Jornada 5 de la Fase de Liga en la UEFA Europa League, donde ambos están en zona de clasificación.

    Aston Villa sólo tiene una derrota en la temporada en el torneo de la UEFA, pero como local mantiene el paso perfecto; registra nueve puntos de 12 posibles y está en zona de clasificación directa a los Octavos de Final.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL ASTON VILLA VS. YOUNG BOYS DE LA UEFA EUROPA LEAGUE

    Young Boys está en territorio de Playoffs dentro de la Fase de Liga con seis puntos y en el puesto 22; registra dos derrotas a cambio de dos victorias, aunque perdió en su pasado partido de la UEFA Europa League cuando visitó al PAOK.

    • Cuándo es el Aston Villa vs. Young Boys de la UEFA Europa League: el juego es este jueves 27 de noviembre en el Villa Park, Inglaterra.
    • A qué hora es el Aston Villa vs. Young Boys de la UEFA Europa League: el juego inicia a las 11:45 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 12:45 horas tiempo del Este, 11:45 horas tiempo del Centro y 9:45 horas tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Aston Villa vs. Young Boys de la UEFA Europa League: sigue la transmisión de este encuentro por la señal en vivo de TUDN, tudn.com, app de TUDN, ViX en Estados Unidos.

