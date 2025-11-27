HORARIO Y DÓNDE VER EL ASTON VILLA VS. YOUNG BOYS DE LA UEFA EUROPA LEAGUE

Sólo una vez se han enfrentado Aston Villa y Young Boys, pero fue en partido amistoso y con triunfo de los villanos, ahora lo harán como parte de la Jornada 5 de la Fase de Liga en la UEFA Europa League, donde ambos están en zona de clasificación.

Aston Villa sólo tiene una derrota en la temporada en el torneo de la UEFA, pero como local mantiene el paso perfecto; registra nueve puntos de 12 posibles y está en zona de clasificación directa a los Octavos de Final.

Young Boys está en territorio de Playoffs dentro de la Fase de Liga con seis puntos y en el puesto 22; registra dos derrotas a cambio de dos victorias, aunque perdió en su pasado partido de la UEFA Europa League cuando visitó al PAOK.