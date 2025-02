ASÍ PUEDES VER LOS PARTIDOS DE VUELTA DE PLAYOFFS EN LA UEFA EUROPA LEAGUE

A qué hora es el AS Roma vs. FC Porto de la UEFA Europa League: el juego es a las 11:45 horas tiempo del Centro, 12:45 horas tiempo del Este y 9:45 horas tiempo del Pacífico.

Por dónde ver el AS Roma vs. FC Porto de la UEFA Europa League: sigue la transmisión en vivo por la señal de TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX en Estados Unidos.