Fenerbahce vs. Stuttgart: horario y dónde ver el partido de la UEFA Europa League
Ambos equipos llegan en igualdad de puntos y dentro de zona de Playoffs y se espera que Edson Álvarez vuelva a tener minutos de juego.
Fenerbahce vs. Stuttgart es un duelo directo en las aspiraciones de ambos equipos por sumar puntos hacia las posiciones que les permita clasificar de manera directa a los Octavos de Final de la UEFA Europa League 2025-2026.
Fenerbahce suma una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales; en el torneo de la UEFA tiene un triunfo y una derrota; su anterior partido fue también de local y se impuso al Niza.
HORARIO Y DÓNDE VER EL FENERBAHCE VS. STUTTGART DE LA UEFA EUROPA LEAGUE
Stuttgart suma una derrota en sus últimos seis juegos y ésta se dio en la UEFA Europa League en su visita al Basel, con el que cayó 2-0. Será la primera ocasión en que estos equipos se enfrenten de manera oficial.
- Cuándo es el Fenerbahce vs. Stuttgart de la UEFA Europa League: el partido es este jueves 23 de octubre en el Ulker Stadium Şükrü Saracoğlu de Estambul, Turquía.
- A qué hora es el Fenerbahce vs. Stuttgart de la UEFA Europa League: el juego arranca a las 10:45horas tiempo del centro de México; en Estados Unidos es a las 12:45 horas tiempo del Este, 11:45 horas tiempo del Centro y 9:45 horas tiempo del Pacífico.
- Dónde ver el Fenerbahce vs. Stuttgart de la UEFA Europa League: sigue la transmisión del partido por la señal en vivo de TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.
Otros partidos que se juegan a la misma hora en la UEFA Europa League y que puedes ver en vivo por la señal de ViX en Estados Unidos son:
- Sporting Braga vs. Estrella Roja
- Brann vs. Rangers
- FCSB vs. Bologna
- Feyenoord vs. Panathinaikos
- Genk vs. Real Betis
- Lyon vs. Basel
- Salzburg vs. Ferencvaros
- Go Ahead Eagles vs. Aston Villa