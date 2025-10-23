Fenerbahce vs. Stuttgart es un duelo directo en las aspiraciones de ambos equipos por sumar puntos hacia las posiciones que les permita clasificar de manera directa a los Octavos de Final de la UEFA Europa League 2025-2026.

Fenerbahce suma una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales; en el torneo de la UEFA tiene un triunfo y una derrota; su anterior partido fue también de local y se impuso al Niza.

HORARIO Y DÓNDE VER EL FENERBAHCE VS. STUTTGART DE LA UEFA EUROPA LEAGUE

Stuttgart suma una derrota en sus últimos seis juegos y ésta se dio en la UEFA Europa League en su visita al Basel, con el que cayó 2-0. Será la primera ocasión en que estos equipos se enfrenten de manera oficial.

Cuándo es el Fenerbahce vs. Stuttgart de la UEFA Europa League: el partido es este jueves 23 de octubre en el Ulker Stadium Şükrü Saracoğlu de Estambul, Turquía.

el partido es este jueves 23 de octubre en el Ulker Stadium Şükrü Saracoğlu de Estambul, Turquía. A qué hora es el Fenerbahce vs. Stuttgart de la UEFA Europa League: el juego arranca a las 10:45horas tiempo del centro de México; en Estados Unidos es a las 12:45 horas tiempo del Este, 11:45 horas tiempo del Centro y 9:45 horas tiempo del Pacífico.

el juego arranca a las 10:45horas tiempo del centro de México; en Estados Unidos es a las 12:45 horas tiempo del Este, 11:45 horas tiempo del Centro y 9:45 horas tiempo del Pacífico. Dónde ver el Fenerbahce vs. Stuttgart de la UEFA Europa League: sigue la transmisión del partido por la señal en vivo de TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

Otros partidos que se juegan a la misma hora en la UEFA Europa League y que puedes ver en vivo por la señal de ViX en Estados Unidos son: