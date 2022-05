Eintracht Frankfurt venció a Rangers y es campeón de la Europa League

Era una Final inusual. No vista anteriormente y no pensada ni por el más astuto de las casas de apuestas. Eintracht Frankfurt llegaba como favorito, no solo por su historial en el campeonato, sino porque a priori, tiene mejores jugadores. Mientras Rangers es el máximo ejemplo de lucha y superación; un equipo que hace 10 años estaba en bancarrota y que había descendido hasta la cuarta división del futbol de Escocia.