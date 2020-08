Calendario de la UEFA Europa League 2020, horarios, partido y cómo ver los juegos en vivo

El calendario de la UEFA Europa League quedó establecido y listo para volver a la acción este miércoles con la reanudación de los partidos de Octavos de Final que tendrá una modalidad totalmente diferente tras el parón obligatorio por la pandemia del coronavirus.

Todas las fases pendientes se disputarán en un solo país: Alemania. Es así como parte de los Octavos de Final, Cuartos, Semifinales y Final de la UEFA Europa League se jugarán en suelo germano desde el 5 al 21 de agosto 2020.

Sedes UEFA Europa League

Cuatro ciudades de Alemania tendrán el privilegio de acoger la competición. Las elegidas fueron Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen y Colonia, donde se jugará la final UEFA Europa League 2020.

Cambios en los partidos

Las eliminatorias que pudieron iniciarse se completarán con el partido de vuelta mientras que las que no pudieron comenzar se jugarán a partido único.

CANAL DE TELEVISIÓN Y ONLINE PARA VER LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA EUROPA LEAGUE EN ESTADOS UNIDOS

Todos los partidos de los octavos de final de la Europa League se podrán seguir por los canales de televisión de TUDN, tudn.com y todas sus plataformas en streaming. También se podrá seguir todo lo que ocurra en los partidos en vivo a través de TUDN Radio para todo el público hispano en Estados Unidos.

HORARIOS DE LOS OCTAVOS DE FINAL UEFA EUROPA LEAGUE

Copenhague vs. İstanbul Başakşehir (miércoles 5 de agosto, 12:55 horas ET)

Shakhtar Donetsk vs. Wolfsburgo (miércoles 5 de agosto, 12:55 horas ET)

Manchester United vs. LASK (miércoles 5 de agosto, 15:00 horas ET)

Getafe vs. Inter de Milán (miércoles 5 de agosto, 15:00 horas ET)

Bayer Leverkusen vs. Rangers (jueves 6 de agosto, 12:55 horas ET)

AS Roma vs. Sevilla (jueves 6 de agosto, 12:55 horas ET)

Basel vs. Eintracht Frankfurt (jueves 6 de agosto, 15:00 horas ET)

Wolves ante Olympiacos (jueves 6 de agosto, 15:00 horas ET)

HORARIOS CUARTOS DE FINAL EUROPA LEAGUE

Ganador OF 3 (Manchester United/LASK) vs Ganador OF (Copenhague/İstanbul Başakşehir), lunes 10 de agosto, 15:00 horas ET

Ganador OF 4 (Getafe/Inter) vs. Ganador OF 5 (Leverkusen/Rangers), lunes 10 de agosto, 15:00 horas ET

Ganador OF 2 (Shakhtar Donetsk/Wolfsburgo) vs. Ganador OF 7 (Basel/Eintracht) , martes 11 de agosto, 15:00 horas ET

Ganador OF 8 (Wolves/Olympiakos) vs. Ganador OF 6 (Roma/Sevilla), martes 11 de agosto, 15:00 horas ET

HORARIOS SEMIFINALES EUROPA LEAGUE

Ganador CF4 vs. Ganador CF1 (domingo 16 de agosto, 15:00 horas ET)

Ganador CF2 vs. Ganador CF3 (lunes 17 de agosto, 15:00 horas ET).

HORARIO FINAL EUROPA LEAGUE

Ganador SF1 - Ganador SF2 (viernes 21 de agosto, 15:00 horas ET).