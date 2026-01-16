Orbelín Pineda Orbelín Pineda y Mateo Chávez conocen rivales en Conference League tras sorteo Así quedaron las llaves de la ronda de Octavos de Final y play-offs.

Video ¡Orbelín Pineda y Mateo Chávez podrían reencontrase en Europa!

Los futbolistas mexicanos Orbelín Pineda y Mateo Chávez podrían enfrentarse en ronda de eliminación directa tras el sorteo de los play-offs de la Conference League 2026.

El AZ Alkmaar de Mateo enfrentará al FC Noah del futbol de Armenia como parte de la ronda de eliminación que se llevará a cabo del 18,19, 25, 26 de febrero por un lugar en la ronda de Octavos de Final.

Lo curioso es que si el equipo de Mateo Chávez logra ganar el duelo enfrentaría al ganador del cruce entre AEK Atenas y Sparta Praga; si los griegos salen victoriosos los mexicanos se enfrentarían por el boleto a Cuartos de Final en la primera quincena de abril.

El equipo de Orbelín Pineda concluyó la fase de liga en la tercera posición, mientras que el AZ Alkmaar de Mateo Chávez cerró dicha fase en la posición 14 que lo obliga a jugarse la vida en ronda de play-offs.

La final de la Conference League se disputará en el Leipzig Stadium, en Alemania. El estadio, con capacidad para 47 mil espectadores, albergó cinco partidos de la Copa Mundial de 2006 y cuatro de la EURO 2024.

¿CÓMO SE JUEGAN LOS PLAY-OFFS DE LA CONFERENCE LEAGUE 2026?

KuPS Kuopio (FIN) - Lech Poznań (POL)

FC Noah (ARM) - AZ Alkmaar (NED)

(NED) Zrinjski (BIH) - Crystal Palace (ENG)

Jagiellonia (POL) - Fiorentina (ITA)

Shkëndija (MKD) - Samsunspor (TUR)

Drita (KOS) - Celje (SVN)

Sigma Olomouc (CZE) - Lausanne-Sport (SUI)

Omonoia (CYP) - Rijeka (CRO)

EQUIPOS CLASIFICADOS DIRECTAMENTE A OCTAVOS DE FINAL DE CONFERENCE LEAGUE