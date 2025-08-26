Video ¿Champions en China? El club que jugará en sede exótica y enciende rumores

La nueva travesía en la UEFA Champions League para la temporada 2025-2026 comenzó tras la Final en Múnich, Alemania, entre PSG e Inter de Milán, con destino ahora a la Final en Budapest, Hungría, el 30 de mayo de 2026.

El Puskás Arena será el escenario que albergará al nuevo monarca del viejo continente en un torneo en el que están definidos los equipos que competirán tanto de manera directa a la Fase de Liga como vía Playoffs o Primera, Segunda y Tercera Fase de Clasificación.

¿QUÉ MEXICANOS PARTICIPARÁN EN LA PRÓXIMA EDICIÓN DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE?

Los futbolistas mexicanos que apuntan a estar en la siguiente campaña de la Copa de Europa son Rodrigo Huescas con el FC Copenhague, así como Edson Álvarez tras su fichaje con el Fenerbahçe.

Son 55 países los que aportarán al menos a un equipo para la UEFA Champions League 2025-2026, aunque sólo 10 de manera directa a la Fase de Liga, el resto lo hará vía Playoffs o Primera, Segunda y Tercera Fase de Clasificación. Hasta el momento son 82 equipos los clasificados a las distintas fases de la competición.

Estos son los equipos clasificados, a falta de cuatro clubes, a la nueva temporada de la UEFA Champions League para la Fase de Liga que esperan el sorteo este próximo 28 de agosto.

INGLATERRA

Liverpool

Arsenal

Newcastle

Manchester City

Chelsea

Tottenham

ITALIA

Napoli

Inter de Milán

Atalanta

Juventus

ESPAÑA

Barcelona

Real Madrid

Atlético de Madrid

Athletic Club

ALEMANIA

Bayern Múnich

Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt

Freiburg

FRANCIA

PSG

Marsella

AS Mónaco

PAÍSES BAJOS

PSV Eindhoven

Ajax

PORTUGAL

Sporting Lisboa

BÉLGICA

Union SC

TURQUÍA

Galatasaray

REPÚBLICA CHECA

Slavia Praga

KAZAJISTÁN

Kairat Almaty

NORUEGA

Bodo/Glimt

CHIPRE