Equipos clasificados a Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26
Las rondas de clasificación están a nada de terminar con la fase de Playoffs para conocer a los 34 clubes.
La nueva travesía en la UEFA Champions League para la temporada 2025-2026 comenzó tras la Final en Múnich, Alemania, entre PSG e Inter de Milán, con destino ahora a la Final en Budapest, Hungría, el 30 de mayo de 2026.
El Puskás Arena será el escenario que albergará al nuevo monarca del viejo continente en un torneo en el que están definidos los equipos que competirán tanto de manera directa a la Fase de Liga como vía Playoffs o Primera, Segunda y Tercera Fase de Clasificación.
¿QUÉ MEXICANOS PARTICIPARÁN EN LA PRÓXIMA EDICIÓN DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE?
Los futbolistas mexicanos que apuntan a estar en la siguiente campaña de la Copa de Europa son Rodrigo Huescas con el FC Copenhague, así como Edson Álvarez tras su fichaje con el Fenerbahçe.
Son 55 países los que aportarán al menos a un equipo para la UEFA Champions League 2025-2026, aunque sólo 10 de manera directa a la Fase de Liga, el resto lo hará vía Playoffs o Primera, Segunda y Tercera Fase de Clasificación. Hasta el momento son 82 equipos los clasificados a las distintas fases de la competición.
Estos son los equipos clasificados, a falta de cuatro clubes, a la nueva temporada de la UEFA Champions League para la Fase de Liga que esperan el sorteo este próximo 28 de agosto.
INGLATERRA
- Liverpool
- Arsenal
- Newcastle
- Manchester City
- Chelsea
- Tottenham
ITALIA
- Napoli
- Inter de Milán
- Atalanta
- Juventus
ESPAÑA
- Barcelona
- Real Madrid
- Atlético de Madrid
- Athletic Club
ALEMANIA
- Bayern Múnich
- Bayer Leverkusen
- Eintracht Frankfurt
- Freiburg
FRANCIA
- PSG
- Marsella
- AS Mónaco
PAÍSES BAJOS
- PSV Eindhoven
- Ajax
PORTUGAL
- Sporting Lisboa
BÉLGICA
- Union SC
TURQUÍA
- Galatasaray
REPÚBLICA CHECA
- Slavia Praga
KAZAJISTÁN
- Kairat Almaty
NORUEGA
- Bodo/Glimt
CHIPRE
- Pafos