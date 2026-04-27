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    Luis Enrique asegura: "No hay mejor equipo que nosotros"

    El técnico del conjunto parisino no anda con falsas modestias previo a las Semifinales de la UEFA Champions League contra el Bayern Múnich.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Luis Enrique asegura previo al juego con Bayern: "No hay mejor equipo que nosotros"

    Solo quedan cuatro equipos, lo mejor de la UEFA, y este martes entran en acción PSG y Bayer Múnich en la primera Semifinal de la Champions League y Luis Enrique, y su equipo están listos tanto física como emocionalmente tanto así que el estratega español asegura que "no hay mejor equipo que nosotros".

    Toda una declaración de intenciones del técnico del actual campeón del torneo.

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    " No hay mejor equipo que nosotros. Después de no clasificarnos entre los ocho primeros en la fase de liga, ya dije que no había mejor equipo que nosotros. Tenemos mucho respeto por los grandes equipos”, explicó en la conferencia de prensa previa al vital duelo.

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    Y continuó argumentando su punto.

    "Si nos fijamos en las estadísticas de ataque y defensa, somos los dos mejores equipos de Europa, aunque el Arsenal también ha hecho un muy buen trabajo. En cuanto a regularidad, el Bayern puede que esté un poco por delante de nosotros porque solo ha perdido dos partidos. Pero, si lo comparamos con lo que demostramos, somos superiores", explicó.

    También tuvo palabras sobre cuales serán los puntos claves para el partido si es que quieren salir con ventaja del Parque de los Príncipes y viajar al Allianz Arena con ventaja.

    “Si hay ataques muy buenos, hay que saber defender, y esa será la clave. Se trata de aprovechar los ataques de la mejor manera y saber defenderse contra este tipo de equipos. Es un partido muy atractivo para todos los aficionados. Son dos equipos que están haciendo una muy buena temporada ”, señaló .

    Finalmente dio su opinión sobre su contraparte en el equipo alemán, el belga Vincent Kompany.

    Vincent Kompany es un entrenador de primer nivel, lo demostró en Inglaterra. Cuando fichó por el Bayern hace dos años, vimos enseguida qué clase de equipo era y lo difícil que es jugar contra ellos. Me gustan todos los entrenadores, pero sobre todo los ofensivos, y él es uno de ellos”, concluyó.

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    PSG y Bayern Múnich se enfrentan este martes en la primera Semifinal de la UEFA Champions League a celebrarse en el Parque de los Principes. El partido inicia a la 1:00 pm tiempo del centro de México, en los Estados Unidos a las 3:00 pm CT, a las 2:00 pm Ct y las 12:00 pm PT.

    Video PSG vs. Bayern Múnich: Horario y dónde ver en vivo Semifinal Ida de Champions League 2026
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