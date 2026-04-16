Barcelona Barcelona critica de manera formal al arbitraje en serie ante Atlético de Madrid en Champions El arbitraje en la serie de Cuartos de Final fue perjudicial para el Barça, aseguró el club catalán a través de un comunicado oficial tras quedar eliminado.

Video Barcelona critica el arbitraje en la serie ante Atlético de Madrid en UEFA Champions League

Luego de que Barcelona quedara fuera de la UEFA Champions League en Cuartos de Final tras caer en el global frente al Atlético de Madrid, el club catalán emitió este jueves un comunicado en el que criticó las decisiones arbitrales, las cuales, dijo, perjudicaron al club en lo deportivo como en lo económico.

“El FC Barcelona ha presentado una queja ante la UEFA en relación con la actuación arbitral en la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League disputada contra el Atlético de Madrid.

PUBLICIDAD

“El club considera que, a lo largo de los dos partidos de la eliminatoria, se produjeron varias decisiones arbitrales que no se ajustan a las Reglas de Juego, derivadas de una aplicación incorrecta del reglamento y de una falta de intervención adecuada del sistema VAR en acciones de clara trascendencia”.

De acuerdo con el conjunto catalán, esta decisiones arbitrales en su contra tuvo una “incidencia directa” en el desarrollo de la serie ante Atlético de Madrid en Cuartos de Final de la UEFA Champions League y que derivó en un resultado final perjudicial para el FC Barcelona en lo “deportivo y económico significativo para la entidad”.

Con ello, el conjunto que dirige Hansi Flick reiteró las solicitudes a la UEFA en contra del arbitraje que indicó, ha sido perjudicial para sus intereses, aunque con la intención de colaborar para “una aplicación más rigurosa, justa y transparente de las Reglas de Juego”.