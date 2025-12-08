    Liverpool

    Liverpool castiga a Mohamed Salah tras sus críticas al entrenador Arne Slot

    La medida disciplinaria del club contra el egipcio llega en el momento más delicado de la relación entre ambas partes.

    Video Liverpool toma dura medida contra Salah tras sus críticas al entrenador

    El caso Mohamed Salah ha dado un nuevo giro, que podría ser definitivo, en el Liverpool. Coincidiendo con la escalada de tensión tras sus declaraciones contra Arne Slot, el club ha decidido dejar al egipcio fuera de la lista para el duelo de Champions ante el Inter de Milán, una medida disciplinaria que llega en el momento más delicado de la relación entre ambas partes.

    Según el medio RMC, la entidad ‘red’ entiende que Salah cruzó un límite al señalar públicamente al técnico neerlandés tras el empate ante el Leeds y ha actuado en consecuencia.

    Salah había afirmado que su trayectoria le hacía “ titular indiscutible” y que había perdido “toda relación” con Slot “de la noche a la mañana”.

    El entrenador trató de enfriar el incendio recordando que necesita la mejor versión del egipcio “ sea desde el once o desde el banquillo”, pero la frase más contundente salió desde el vestuario: Virgil van Dijk aseguró que “ aquí juega quien rinde”, dejando clara la postura del grupo y del club.

    Mientras tanto, el mercado ya se mueve. Al Hilal vuelve a la carga y prepara una oferta para llevárselo tras la Copa África. Su duelo del fin de semana ante el Brighton podría ser, si llega a jugar, su despedida de Anfield… aunque el escenario más probable es que no vuelva a vestir de ‘red’ antes de resolver su futuro.

    A sus 33 años, Salah, que estará en el Mundial 2026 con la selección egipcia, vive su episodio más convulso desde que aterrizó en el club. Hoy, lo único seguro es que no estará en la convocatoria. Y ese gesto del Liverpool lo dice todo.

