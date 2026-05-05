Arsenal Arsenal vs. Atlético de Madrid: Mikel Arteta admite que aún sueñan con ganar la Champions El técnico de los Gunners sorprendió con palabras hacia la afición del club tras superar las Semifinales ante los Colchoneros.

Video Mikel Arterta confiesa que tuvo muchas dudas antes de esta semifinal

Mikel Arteta, director técnico del Arsenal, se mostró complacido y de buen semblante tras conseguir el pase a la Final de la UEFA Champions League en Londres luego de eliminar en Semifinales al Atlético de Madrid por la mínima diferencia en el global.

Después de 20 años, Arsenal vuelve a una Final de la Copa de Europa tras la disputada en la temporada 2005-2006 cuando la perdieron ante FC Barcelona en Francia. Por ello, el estratega español Mikel Arteta agradeció el apoyo incondicional de su afición.

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“Ha sido una noche impresionante, desde antes del inicio, la manera en la que nos han recibido los aficionados, no lo había visto nunca, llevo dos años en este club; la energía, la pasión, la manera en la que han jugado el partido con nosotros (la afición).

“Creo que han elevado el nivel ellos han elevado el nivel de exigencia, el nivel de compromiso y el equipo ha respondido muy bien y obviamente estamos felices, es algo único para nosotros”, indicó Mikel Arteta a Juan Pablo Sorín y Hugo Ramírez para TUDN.

Arsenal ahora deberá esperar al ganador de la otra semifinal entre Bayern Múnich y PSG que se disputará este miércoles en lo que será una Final de la UEFA Champions League inédita.

“Cada rival tiene sus comportamientos, sabíamos que iban a estar muy agresivos en su recepción, a Bukayo (Saka) también, que esa espalda pudiera ser una zona de entrar, tal cual no me la imaginé. Felicitar a ellos porque es un rival durísimo.