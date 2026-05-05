Atlético de Madrid Esto dijo Koke del arbitraje tras el Arsenal vs. Atlético de Madrid en la UEFA Champions League El mediocampista español fue claro respecto al arbitraje en Semifinales de la Copa de Europa tras ser eliminados por Arsenal.

Video ¡Sin filtros! La reacción de Koke tras la eliminación del Atlético en Champions

La polémica se suscitó con el arbitraje, pero Atlético de Madrid guardó distancia y se limitó a opinar al respecto del nazareno alemán Daniel Siebert, aunque no por ello Koke Resurrección no negó la molestia e inconformidad con el resultado.

PUBLICIDAD

“ Muy dolido, muy jodido, pero orgulloso de mi equipo, de mi gente, lo hemos dado todo. Hemos tenido chance de hacer goles, hoy no ha querido entrar, en el partido de ida pasó lo mismo. Orgulloso porque ellos hemos puesto también entre las cuerdas en muchos momentos en la eliminatoria y bueno, el futbol es contundencia, han sido más contundentes que nosotros y bueno, justo vencedores de pasar.

“ No voy a hablar del árbitro porque ha intentado hacer lo mejor posible, igual que en la ida, no hay que hablar del árbitro. Él sabrá cómo habrá arbitrado, supongo ha dado lo mejor posible y no hay nada que decir”, indicó Koke Resurrección.

UNA TEMPORADA ILUSIONANTE PARA ATLÉTICO DE MADRID

Luego de perder la Final de la Copa del Rey a manos de la Real Sociedad y después de quedar fuera del partido decisivo en la UEFA Champions League, Koke dijo que hay elementos que han crecido dentro de la plantilla para futuros objetivos del Atlético de Madrid.

“Ha sido una temporada muy ilusionante, sobre todo en Copa (del Rey) y en Champions (League); en Liga no hemos sido regulares, no hemos estado al nivel que deberíamos estar, podíamos haber estado mucho mejor, hemos dejado puntos en el campo que pudimos ganar. En Copa perdimos los penaltis, y aquí estuvimos cerca de pasar a la Final.