Atlético de Madrid Diego Simeone llega cinco años seguidos sin títulos con Atlético El proyecto del "Cholo" vuelve a no dar resultados, luego de quedarse fuera de la final de la Champions League.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Cinco años sin gloria y un futuro que empieza a llenarse de dudas con Diego Simeone

Por quinto año consecutivo, Diego Simeone y el Atlético de Madrid se quedan sin levantar un trofeo, luego de que este martes el equipo colchonero cayó ante el Arsenal en la vuelta por 0-1 y, de esta forma, se despidió de la UEFA Champions League.

Pese a que el equipo español peleó durante los 90 minutos, el único gol marcado por Bukayo Saka fue suficiente para echar al cuadro colchonero y darle a su afición una desilusión más.

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¿Está en riesgo el proyecto del Diego Simeone?

De esta forma, es un año más en el que no se puede saldar la cuenta del “Cholo” de levantar una Champions League y, de igual manera, se esfumó cerrar el semestre con un título.

Ahora, la espera de un nuevo título se prolonga y, con ella, las dudas sobre el futuro del “Cholo” en el banquillo. Sí, tiene al Atleti como protagonista, pero las metas de levantar trofeos simplemente no llegan.

¿Cómo ha sido el semestre reciente del Atlético?

Hace apenas unas semanas, exactamente el pasado 18 de abril, Simeone ya había visto esfumarse otro sueño, cuando su equipo perdió la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad.

Luego de los 90 minutos, el encuentro finalizó empatado a dos goles, pero en la tanda de penales, La Real se impuso 4-3.

A la vez, en LaLiga, el campeonato se aleja cada vez más, dejando al Atlético en una postura complicada. Barcelona se mantiene en la cima con 88 unidades y los rojiblancos se encuentran muy rezagados con 63 unidades, a falta de cuatro jornadas para terminar la competencia.

La última vez que Simeone saboreó la gloria fue en la temporada 2020-2021, cuando ganaron LaLiga. Desde entonces, se ha quedado corto en los objetivos de las competencias en las que tiene actividad: no gana en la liga local, no gana la copa y no gana la Champions League.