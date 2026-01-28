    uefa champions league

    EN VIVO | PSV vs Bayern Múnich - UEFA Champions League

    La Jornada 8 de la UEFA Champions League continúa con este emocionante duelo.

    Por:
    TUDN
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡NOCHE DE CHAMPIONS! PSV y Bayern Munich arrancan un duelo clave en la última jornada

    PSV y Bayern Múnich disputan su juego de la Jorada 8 de la UEFA Champions League.

    El partido se celebra en el PSV Stadion de Eindhoven.

    PUBLICIDAD

    Relacionado

    ¡Gol de Haaland! Manchester City 1-0 | Jornada 8 de UEFA Champions League
    1:21

    ¡Gol de Haaland! Manchester City 1-0 | Jornada 8 de UEFA Champions League

    UEFA Champions League
    ¡En vivo! Napoli vs Chelsea | Champions League Aquí
    0:31

    ¡En vivo! Napoli vs Chelsea | Champions League Aquí

    UEFA Champions League
    ¡Inicia el partido! ¡Rueda el balón del PSG vs New Castle en Champions League
    0:40

    ¡Inicia el partido! ¡Rueda el balón del PSG vs New Castle en Champions League

    UEFA Champions League
    ¡Arranca el partido de Champions League Liverpool vs Qarabag! EN VIVO
    0:36

    ¡Arranca el partido de Champions League Liverpool vs Qarabag! EN VIVO

    UEFA Champions League
    ¡NOCHE DE CHAMPIONS! PSV y Bayern Munich arrancan un duelo clave en la última jornada
    0:35

    ¡NOCHE DE CHAMPIONS! PSV y Bayern Munich arrancan un duelo clave en la última jornada

    UEFA Champions League
    Manchester City vs. Galatasaray ya se juega por la Jornada 8 | EN VIVO
    0:32

    Manchester City vs. Galatasaray ya se juega por la Jornada 8 | EN VIVO

    UEFA Champions League
    ¡Inicia el partido! Benfica vs Real Madrid en Champions League
    0:31

    ¡Inicia el partido! Benfica vs Real Madrid en Champions League

    UEFA Champions League
    Arranca el partido y la pelota está en juego.
    1:05

    Arranca el partido y la pelota está en juego.

    UEFA Champions League
    Liverpool vs. Qarabag EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Champions League
    1 mins

    Liverpool vs. Qarabag EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Champions League

    UEFA Champions League
    Manchester City vs. Galatasaray EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Champions League
    1 mins

    Manchester City vs. Galatasaray EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Champions League

    UEFA Champions League

    El conjunto alemán llega a este partido con 18 puntos y en segundo sitio de la competencia y ya están clasificado a la siguiente fase del torneo.

    Mientras el conjunto de Países Bajos suma ocho unidades y busca en este última fecha un sitio para los playoffs como no cabeza de serie.

    Sigue aquí las incidencias del encuentro:

    Ambos conjuntos se mantienen a la ofensiva en los minutos iniciales del partido y a los 16 minutos, Veerman hace un disparo de media distancia y el arquero alemán, Urbig, se tira de gran manera para evitar el gol.

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    YE Live in Mexico
    Par de ideotas
    Gratis
    Tráiler: Tormento
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX