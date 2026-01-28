EN VIVO | PSV vs Bayern Múnich - UEFA Champions League
La Jornada 8 de la UEFA Champions League continúa con este emocionante duelo.
Video ¡NOCHE DE CHAMPIONS! PSV y Bayern Munich arrancan un duelo clave en la última jornada
PSV y Bayern Múnich disputan su juego de la Jorada 8 de la UEFA Champions League.
El partido se celebra en el PSV Stadion de Eindhoven.
El conjunto alemán llega a este partido con 18 puntos y en segundo sitio de la competencia y ya están clasificado a la siguiente fase del torneo.
Mientras el conjunto de Países Bajos suma ocho unidades y busca en este última fecha un sitio para los playoffs como no cabeza de serie.
Sigue aquí las incidencias del encuentro:
Ambos conjuntos se mantienen a la ofensiva en los minutos iniciales del partido y a los 16 minutos, Veerman hace un disparo de media distancia y el arquero alemán, Urbig, se tira de gran manera para evitar el gol.