uefa champions league EN VIVO | PSV vs Bayern Múnich - UEFA Champions League La Jornada 8 de la UEFA Champions League continúa con este emocionante duelo.

Video ¡NOCHE DE CHAMPIONS! PSV y Bayern Munich arrancan un duelo clave en la última jornada

PSV y Bayern Múnich disputan su juego de la Jorada 8 de la UEFA Champions League.

El partido se celebra en el PSV Stadion de Eindhoven.

El conjunto alemán llega a este partido con 18 puntos y en segundo sitio de la competencia y ya están clasificado a la siguiente fase del torneo.

Mientras el conjunto de Países Bajos suma ocho unidades y busca en este última fecha un sitio para los playoffs como no cabeza de serie.

Sigue aquí las incidencias del encuentro: