    Barcelona

    Barcelona se salva de perder ante Frankfurt gracias a Jules Koundé

    El defensa francés anotó un doblete de cabezazos para la remontada en la UEFA Champions League.

    Video Resumen | ¡El Barcelona Despertó y Arrasó!

    Barcelona volvió a la victoria en la UEFA Champions League tras remontarle 2-1 al Eintracht Frankfurt en la Jornada 6 de la Fase de Liga y en su regreso al Spotify Cam Nou tras su remodelación.

    Con asistencias de Marcus Rashford y Lamine Yamal, Jules Koundé se mandó un doblete de cabeza en tres minutos (50’, 53’) para salvar al Barcelona de una vergonzosa derrota en casa.

    El Frankfurt abrió el marcador al minuto 21 con un zurdazo cruzado dentro del área de Ansgar Knauff, quien ya le había anotado al Barcelona en aquella dolorosa eliminación de los Cuartos de Final de la Europa League en abril del 2022.

    El conjunto blaugrana de Hansi Flick regresó al triunfo después de ser goleado 3-0 por Chelsea en la fecha pasada y de empatar 3-3 contra el Brujas.

    El Barcelona no jugaba en el Camp Nou un partido de Champions League desde octubre del 2022. Su último encuentro ahí fue la goleada que sufrió por el Bayern Múnich de 0-3.

    El equipo culé escaló a la posición 14 de la Fase de Liga tras llegar a 10 puntos, a dos de la zona directa de calificación a los Octavos de Final.

    El Barça volverá a la actividad de la Champions League en el 2026 cuando visite al Slavia Praga el 21 de enero y reciba al Copenhague el 28 de enero en el cierre de la Fase de Liga.

