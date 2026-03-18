    Barcelona

    Fermín López rompe el silencio sobre una posible salida del Barcelona

    El jugador del conjunto blaugrana aclara su futuro después de la goleada al Newcastle en la Champions League.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video Fermín López aclara su situación en el cuadro blaugrana

    Fermín López, jugador del Barcelona, aclaró en exclusiva para TUDN lo que planea para su futuro después del partido en el que el conjunto blaugrana no tuvo piedad ante el Newcastle en los Octavos de Final de la Champions League.

    Tras el encuentro, Fermín López señaló que él no busca salir de la escuadra catalana, a pesar de que su futuro fue vinculado con el Chelsea.

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    Incluso a pesar de su reciente renovación como jugador del Barcelona, rumores indicaban que el Chelsea primordialmente habría puesto una oferta importante por hacerse de sus servicios.

    "Siempre me he sentido muy querido por la arfición, el apoyo siempre, soy culé desde pequeño, los rumores son cosas que pasan, nunca he querido salir de aquí, siempre he soñado estar en el Barça", dijo López.

    Después del aplastante 7-2 que el Barcelona le propinó al Newcastle, Fermín no ocultó su felicidad por la demostración que el conjunto catalán hizo para avanzar a los Cuartos de Final.

    "Creo que ha sido una noche muy bonita en el Camp Nou, con nuestra afición, hemos hecho un gran partido, la afición se lo merecía, hemos dado todo al final".

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