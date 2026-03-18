    Barcelona

    Con un histórico Lewandowski, Barcelona le hace siete goles al Newcastle

    Barcelona calificó a Cuartos de Final de la Champions League; Lewandowski superó récords de Messi y Cristiano.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video Resumen | Barcelona vs Newcastle: Barca humilla a las Urracas y se clasifica

    Barcelona arrolló y goleó 7-2 al Newcastle United para superar los Octavos de Final de la UEFA Champions League con un marcador global de 8-3.

    Robert Lewandowski anotó un doblete (56’, 61’) histórico en el Spotify Camp Nou para superar marcas insólitas de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la Champions League.

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    De acuerdo con datos de MisterChip, con su gol sobre Newcastle, Lewandowski le ha marcado a 41 rivales diferentes en el torneo europeo. Messi dejó su récord en 40 y Cristiano en 38.

    Además, el delantero polaco llegó a 109 goles en Champions League para acercarse a los 129 de Messi y los 140 de Cristiano en el top 3 de máximos goleadores del torneo.

    Feria de goles en el Camp Nou. El primer tiempo estuvo cerrado y ambos equipos se fueron al descanso con un 3-2 a favor del Barcelona gracias a los goles de Raphinha (6’), Marc Bernal (18’) y Lamine Yamal (45+7’). Por Newcastle marcó doblete Anthony Elanga (15’, 28’).

    Para el segundo tiempo, el nivel del equipo de Hansi Flick fue abrumador para el Newcastle de Eddie Howe que recibió cuatro goles más con el doblete de Lewandowski, el segundo tanto de Raphinha (72’) y el gol de Fermín López (51’).

    La mala noticia para el Barcelona llegó con la lesión Joan García que le obligó a salir de cambio al minuto 83 para dejarle su lugar a Wojciech Szczęsny.

    Barcelona espera rival en los Cuartos de Final de la Champions League que saldrá de la llave entre Tottenham y Atlético de Madrid.

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