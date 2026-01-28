    Futbol

    Equipos calificados a Octavos de Final y Play-offs de la UEFA Champions League 2025-26

    El sorteo para conocer los enfrentamientos de Play-offs se celebrará el viernes 30 de enero.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Video ¡Benfica consigue el milagro y manda al Real Madrid a los Playoffs!

    Se dieron a conocer los clasificados a los Octavos de Final y Play-offs de la UEFA Champions League 2025-26 luego de que este miércoles se jugaran los 18 partidos de la última jornada de la Fase de Liga.

    La gran sorpresa fue la derrota que sufrió el Real Madrid ante el Benfica de José Mourinho por 4-2 para quedar fuera de la zona directa a los Octavos de Final. El club merengue de Álvaro Arbeloa disputará los Play-offs.

    Barcelona le remontó al Copenhague para vencerlo 4-2 y lograr el boleto directo a los Octavos de Final, instancia donde solo Arsenal y Bayern Múnich llegaron con el pase en la mano para la última jornada.

    Liverpool, Tottenham, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City son los otros clubes que calificaron directamente a los Octavos de Final que se llevarán a cabo del 10 al 11 de marzo, los partidos de ida, y del 17 al 18 de marzo, los duelos de vuelta.

    Equipos calificados a los Octavos de Final y Play-offs de la UEFA Champions League 2025-26

    Octavos de Final

    • Arsenal
    • Bayern Múnich
    • Liverpool
    • Tottenham
    • Barcelona
    • Chelsea
    • Sporting Lisboa
    • Manchester City

    Play-offs

    • Real Madrid
    • Inter de Milán
    • PSG
    • Newcastle
    • Juventus
    • Atlético de Madrid
    • Atalanta
    • Leverkusen
    • Borussia Dortmund
    • Olympiacos
    • Brujas
    • Galatasaray
    • Mónaco
    • Qarabag
    • Bodo/Glimt
    • Benfica

    El sorteo para conocer los enfrentamientos en los Play-offs se realizará este viernes 30 de enero, mientras que los partidos de ida se disputarán entre el 17 y 18 de febrero, y los de vuelta entre el 24 y 25 de febrero.

    Futbol

