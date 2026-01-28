Futbol Equipos calificados a Octavos de Final y Play-offs de la UEFA Champions League 2025-26 El sorteo para conocer los enfrentamientos de Play-offs se celebrará el viernes 30 de enero.

Video ¡Benfica consigue el milagro y manda al Real Madrid a los Playoffs!

Se dieron a conocer los clasificados a los Octavos de Final y Play-offs de la UEFA Champions League 2025-26 luego de que este miércoles se jugaran los 18 partidos de la última jornada de la Fase de Liga.

La gran sorpresa fue la derrota que sufrió el Real Madrid ante el Benfica de José Mourinho por 4-2 para quedar fuera de la zona directa a los Octavos de Final. El club merengue de Álvaro Arbeloa disputará los Play-offs.

Barcelona le remontó al Copenhague para vencerlo 4-2 y lograr el boleto directo a los Octavos de Final, instancia donde solo Arsenal y Bayern Múnich llegaron con el pase en la mano para la última jornada.

Liverpool, Tottenham, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City son los otros clubes que calificaron directamente a los Octavos de Final que se llevarán a cabo del 10 al 11 de marzo, los partidos de ida, y del 17 al 18 de marzo, los duelos de vuelta.

Equipos calificados a los Octavos de Final y Play-offs de la UEFA Champions League 2025-26

Octavos de Final

Arsenal

Bayern Múnich

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting Lisboa

Manchester City

Play-offs

Real Madrid

Inter de Milán

PSG

Newcastle

Juventus

Atlético de Madrid

Atalanta

Leverkusen

Borussia Dortmund

Olympiacos

Brujas

Galatasaray

Mónaco

Qarabag

Bodo/Glimt

Benfica