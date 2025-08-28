Video ¡Atención! La Champions cambia de horario y se jugará a esta hora

Una nueva campaña está por iniciar en la UEFA Champions League; este jueves fue el sorteo para conocer los partidos de la Fase Final bajo el nuevo formato que comenzó apenas el año pasado en el que se eliminaron los grupos para tratar de hacer un torneo más competitivo.

Son 36 equipos participantes en busca de conquistar la denominada Orejona en una campaña en la que la ausencia de jugadores mexicanos prevalece, sólo Rodrigo Huescas, del Copenhague, participará en esta ocasión tras superar tres fases previas.

Además, hay otro mexicano pero no como futbolista, sino como analista o especialista en táctica fija del Chelsea, Bernardo Cueva, que conquistó meses atrás tanto la UEFA Conference League como el Mundial de Clubes.

¿CUÁNTO GANARÁN LOS EQUIPOS POR PARTICIPAR EN LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026?

Además de conocerse los montos que otorgará la UEFA a los equipos participantes desde la Fase de Liga y conforme avancen en las etapas finales del torneo, se supo que la Final a disputarse el sábado 30 de mayo de 2026 en Budapest, Hungría, será más temprano.

El juego decisivo de la UEFA Champions League 2025-2026 será a las 18:00 horas locales; es decir, a las 11:00 horas tiempo del centro de México, 13:00 horas tiempo del Este.

Las ganancias de los equipos irán en aumento conforme clasifiquen fases, comenzarán por participación con casi 22 millones de dólares, una ganancia similar a la que obtendrán los finalistas, pero con 7 millones y medio de dólares más para el ganador.

Estos son los montos que otorgará la UEFA por equipo en la Champions League 2025-2026:



