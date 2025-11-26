Video Copenhague vs. Kairat Almaty | Horario y dónde ver este duelo de UEFA Champions League

Llega una nueva jornada de la UEFA Champions League y uno de los encuentros que se darán es el de Copenhague vs. Kairat Almaty, que tendrá lugar en el Parken Stadion de Copenhague.

Copenhague llega a este cotejo ubicado en el puesto 33 de la tabla al no conocer aún la victoria y contar solamente con un empate con tres derrotas para acumular solamente un punto, tras su reciente derrota 4-0 ante Totteenham.

PUBLICIDAD

Por su parte, Kairat Almaty está ubicado un escalón abajo, con la misma cantidad de puntos, victorias, empates y derrotas, luego de perder 2-1 ante Inter de Milán.

HORARIO Y DÓNDE VER COPENHAGUE VS. KAIRAT ALMATY

Cuándo: Miércoles 26 de noviembre en el Parken Stadion de Copenhague

Horario: A las 11:45 am de la Ciudad de México y a las 12:45 pm del Este, 11:45 del Centro y 9:45 del Pacífico en los Estados Unidos.