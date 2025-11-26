    uefa champions league

    Copenhague vs. Kairat Almaty | Horario y dónde ver este duelo de UEFA Champions League

    La Fase de Liga del torneo de clubes europeo enfrentará a dos escuadras que buscan su primera victoria de la competencia.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Copenhague vs. Kairat Almaty | Horario y dónde ver este duelo de UEFA Champions League

    Llega una nueva jornada de la UEFA Champions League y uno de los encuentros que se darán es el de Copenhague vs. Kairat Almaty, que tendrá lugar en el Parken Stadion de Copenhague.

    Copenhague llega a este cotejo ubicado en el puesto 33 de la tabla al no conocer aún la victoria y contar solamente con un empate con tres derrotas para acumular solamente un punto, tras su reciente derrota 4-0 ante Totteenham.

    PUBLICIDAD

    Por su parte, Kairat Almaty está ubicado un escalón abajo, con la misma cantidad de puntos, victorias, empates y derrotas, luego de perder 2-1 ante Inter de Milán.

    HORARIO Y DÓNDE VER COPENHAGUE VS. KAIRAT ALMATY

    • Cuándo: Miércoles 26 de noviembre en el Parken Stadion de Copenhague
    • Horario: A las 11:45 am de la Ciudad de México y a las 12:45 pm del Este, 11:45 del Centro y 9:45 del Pacífico en los Estados Unidos.
    • Dónde Ver: Este encuentro podrás disfrutarlo a través de TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX en los Estados Unidos.

    Más sobre UEFA Champions League

    3:04
    El curioso saludo que Cucurella le manda a Marc Crosas desde la Champions

    El curioso saludo que Cucurella le manda a Marc Crosas desde la Champions

    1:38
    Eric García confirma un antes y un después de la expulsión ante Chelsea

    Eric García confirma un antes y un después de la expulsión ante Chelsea

    1:34
    ¿El peor partido de Flick en el Barça? Hasta Guardiola se desploma en la Champions

    ¿El peor partido de Flick en el Barça? Hasta Guardiola se desploma en la Champions

    5:32
    Resumen | El Borussia golea y humilla al Villarreal con un contundente 4-0

    Resumen | El Borussia golea y humilla al Villarreal con un contundente 4-0

    1 min
    Chelsea baila al Barcelona y le clava seis goles en la Champions League

    Chelsea baila al Barcelona y le clava seis goles en la Champions League

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bajo un volcán
    La noche eterna del Baby'O
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX